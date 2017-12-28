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葉俊榮：盼婦聯會擺脫內部困難達成協議

發稿時間：2017/12/28 16:41

最新更新：2017/12/28 18:45

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前婦聯會主委辜嚴倬雲認為內政部違法撤換婦聯會主委，因而向法院聲請停止執行處分，但28日又撤回聲請。內政部長葉俊榮（右）28日在立法院表示，盼婦聯會擺脫內部困難，達成合乎原則的結論。中央社記者吳翊寧攝　106年12月28日前婦聯會主委辜嚴倬雲認為內政部違法撤換婦聯會主委，因而向法院聲請停止執行處分，但28日又撤回聲請。內政部長葉俊榮（右）28日在立法院表示，盼婦聯會擺脫內部困難，達成合乎原則的結論。中央社記者吳翊寧攝　106年12月28日

（中央社記者陳俊華台北28日電）前婦聯會主委辜嚴倬雲認為內政部違法撤換婦聯會主委，因而向法院聲請停止執行處分，但今天又撤回聲請。內政部長葉俊榮今天表示，盼婦聯會擺脫內部困難，達成合乎原則的結論。

辜嚴倬雲昨天指出，內政部22日做出撤換婦聯會主委的違法處分，為還原事實真相，避免再受任何污名化對待，已向法院聲請停止執行上開處分。

台北高等行政法院下午開庭審理辜嚴倬雲聲請的停止執行處分案；辜嚴倬雲的委任律師陳佩貞說，提出聲請的目的主要是為了捍衛婦聯會的名譽及合法權利，希望停止任何污名化的對待。

內政委員會下午繼續審查都市更新條例修正草案，邀請葉俊榮列席。

葉俊榮受訪時表示，據他了解，婦聯會內部也不斷開會，期待婦聯會在大原則下，趕快擺脫內部困難、克服各種困難，達成合乎內政部要求組織民主轉型、資產回歸國庫與接受公共監督等3大原則的結論。

記者詢問，下週二（1月2日）會是簽訂備忘錄的最後期限嗎？葉俊榮說，「我沒有看到前面有什麼期限，就是越快越好」，大家都還在努力，像是他人在立法院，但心裡還是掛記著，希望婦聯會能努力。他也呼籲，要正向地看這個問題，期待婦聯會解決這些爭議、走向正軌。1061228

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