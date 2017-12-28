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金融監理沙盒完成協商 29日可望三讀

發稿時間：2017/12/28 19:12

最新更新：2017/12/28 19:12

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（中央社記者王承中、劉冠廷台北28日電）朝野立法院黨團今天協商外界俗稱「金融監理沙盒」的金融科技發展與創新實驗條例草案達成共識，將於明天立法院院會處理，但審查會成員比例因朝野無共識，留待表決。

為排除現行法律對非金融業辦理金融科技創新實驗涉及特許金融業務限制，金融監督管理委員會提出金融科技發展與創新實驗條例草案，以專法建立金融科技創新實驗機制，以利建置完整安全實驗環境。

何謂金融監理沙盒（Regulatory Sandbox），曾任金管會主任委員的中國國民黨籍立法委員曾銘宗告訴中央社記者，沙盒一詞源自於程式設計，是讓設計出的程式先在封閉空間試驗運作，防止影響系統。為鼓勵金融科技創新，避免新金融科技造成風險或危害消費者權益，需先在可控管環境下測試一段時間，目前英國、新加坡與香港都有類似機制。

立法院財政委員會日前完成初審，明訂經主管機關核准辦理創新實驗期間，以1年為限，最長不得超過3年，是目前全球最長的實驗期間，讓申請實驗金融創新業者有更長時間驗證，但這部分條文仍須朝野協商。

立法院長蘇嘉全下午召集協商，朝野對主管機關就創新實驗申請召開審查會議的成員組成，國民黨立法院黨團、時代力量黨團認為外部專家、學者比例應超過會議成員總額半數，有助於鼓勵企業創新實驗。

不過，民主進步黨團說，創新實驗牽涉龐大公共利益，審查須非常嚴格，執政黨基於責任政治，建議外部專家、學者不能高過審查會議成員半數，也不能低於1/3。

朝野黨團各有立場，決定條文保留，留待明天院會表決處理。

其餘如創新實驗期間規範等條文，都照立法院財政委員會初審意見通過。

另外，國民黨籍立委許毓仁下午與多名金融科技產業業者舉行記者會，呼籲明天順利完成三讀程序。

他說，亞洲鄰近國家如新加坡、泰國、香港甚至澳洲，都將金融科技當成是國家重要發展競爭策略之一，台灣沒時間再等，如果明天無法三讀，後果非常巨大。1061228

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