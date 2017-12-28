休會前最後院會 擬處理實驗教育監理沙盒

（中央社記者劉冠廷、陳俊華、蔡佳伶台北28日電）立法院明天休會前最後一次院會，朝野黨團發布動員，將處理實驗教育三法、金融科技創新實驗條例草案等。民進黨團書記長何欣純今天說，有爭議議案臨時會處理。



何欣純告訴中央社記者，明天院會討論事項部分，會先處理實驗教育三法、外界俗稱「金融監理沙盒」的金融科技發展與創新實驗條例草案等案。預計明天下午會處理完，盡量不拖到晚上，有爭議議案留到臨時會處理。



記者詢問空氣污染防制法部分條文修正草案是否可能逕付二讀？何欣純說，要修很多條，沒經委員會討論也不太妥當，希望空污法跟礦業法部分條文修正草案都能經仔細討論，沒打算逕付二讀。



中國國民黨立法院黨團書記長林為洲表示，空污法部分條文修正草案，國民黨籍立法委員有提案，明天會開黨團大會討論如何處理，看看是不是能夠透過朝野協商，讓臨時會能加開委員會審查。



時力黨團總召集人徐永明表示，臨時會不處理社會較支持的礦業法部分條文修正草案和空污法部分條文修正草案，令人遺憾。明天會提案延會一個月，讓委員會繼續召開，處理爭議法案。如果遭否決，執政黨真的要開臨時會，希望優先處理這兩案。



親民黨團總召集人李鴻鈞說，為加快重要法案三讀，明天會提案將攸關懲罰排放污染物廠商刑責的中華民國刑法部分條文修正草案及廢止調度司法警察條例等從委員會抽出並逕付二讀，希望朝野支持。1061228