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台韓度假打工熱門 107年起每年800名額

發稿時間：2017/12/28 20:06

最新更新：2017/12/28 20:06

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（中央社記者侯姿瑩台北28日）外交部今天表示，自台韓青年度假打工備忘錄實施以來，深受兩國青年歡迎，經與韓方達成協議，雙方將自明年1月1日起，相互擴增度假打工簽證名額至每年800人。

外交部發布新聞稿表示，「台韓青年度假打工備忘錄」於民國99年11月簽署，100年1月1日生效實施，台韓兩國18歲到30歲青年可申請1年效期簽證前往對方國家，度假兼以打工補貼旅遊生活費用。

外交部指出，備忘錄實施6年以來，頗受兩國青年歡迎，申請人數逐年提升；雙方同意自去年1月1日起，將度假打工名額增為各600人。

外交部說，考量雙方青年度假打工需求持續增加，加上來台度假打工的韓國青年為所有合作國家之冠，有效深化台韓青年交流。經與韓方磋商達成協議，雙方將自明年1月1日起，相互增加度假打工簽證名額至每年800人。

外交部表示，韓國治安良好，勞動法令及制度完善，但仍要提醒青年赴韓國前應先蒐集、了解工作及生活相關資訊、投保醫療及意外保險、學習韓語，出發前可至外交部領事事務局「出國登錄」專區辦理旅外國人動態登錄，也務必定期向家人告知行蹤。若遇有困難可就近聯絡位於首爾的駐韓國代表處或駐釜山辦事處。

目前共有15個國家與台灣有簽署打工度假協議，除了韓國，還有紐西蘭、澳洲、日本、加拿大、德國、英國、愛爾蘭、比利時、匈牙利、斯洛伐克、波蘭、奧地利、捷克及法國。1061228

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