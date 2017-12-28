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龔中誠談處分 尊重部長盼還公道

發稿時間：2017/12/28 23:38

最新更新：2017/12/28 23:38

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（中央社記者胡玉立多倫多28日專電）因護照出包案遭調職的駐加拿大代表龔中誠深夜接到外交部長李大維電話。他今天上午表示，對處分仍感納悶和難以接受，但會尊重部長，也同意回台，只是仍希望能還個公道。

駐加拿大代表龔中誠因第二代晶片護照出包案遭調職回部辦事，並為此感到不滿。外交部今天表示，外交部長李大維中午已致電龔中誠，說明政府處置的相關考量，「氣氛坦誠友好」。

外交部發言人李憲章表示，李大維與龔中誠通話後，龔中誠接受調職決定。

龔中誠接受中央社記者訪問時說，他身為中華民國公務員體系下的一員，會服從規範，只是他要的是一個「理智」和「公道」。

他表示，自己在駐加代表一年四個月期間，不敢說有什麼功，但絕對沒有錯，他要的是澄清，給自己、同事和以前外交部的夥伴一個公道。

他說，自己在領務局長任內，全力為領務服務加分，第一個推動電子簽證、讓外交部成為第一個以信用卡付規費的政府部門。

龔中誠指出，他仍然不知道該如何向加國友人說明自己即將離開。昨天他按既定行程，拜會一位好不容易安排到的加拿大外交部官員，他告訴對方：「今天我們是第一次見面，但我也要跟你說再見。」令對方感到錯愕。

龔中誠說，接下來他將慢慢開始和加國友人和僑界辭行。他也已與妻子著手打包，預定明年2月下旬返台。1061228

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