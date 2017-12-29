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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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藍批看不懂排案邏輯 綠：按期程審預算

發稿時間：2017/12/29 11:32

最新更新：2017/12/29 11:32

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（中央社記者陳俊華、王承中台北29日電）今天是立法院本會期最後一天，國民黨團立委王育敏說，總預算應是這會期最優先的，民進黨卻熱衷政治性法案；民進黨團說，都是按期審理預算，期程耽擱大家都看在眼裡。

行政院長賴清德昨天與民主進步黨籍立委舉行便當會達成共識，立法院臨時會將處理107年度中央政府總預算案、勞動基準法修法、稅改、監委同意權與農田水利會組織通則修法等5大法案。外界關切的空污法、公司法與礦業法等法案，並未列入臨時會議程中。

中國國民黨籍立委王育敏上午出席國民黨團大會前受訪表示，看不懂民進黨排案邏輯。總預算案本來就是這會期的重要法案，但民進黨執政以來，熱衷於政治性法案，如促轉條例都優先在正式會期中通過，蔡政府應調整施政重心，臨時會應針對重要法案來召開，如空污法。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪時說，臨時會只會有院會、沒有委員會，而空污法在今天院會中才付委；國民黨反對開臨時會，要用延會的方式，「這不可能的事情」，延會的時間太短，且須經朝野協商，協商沒結論還要等一個月後才會表決，「這個路是不通的」，所以一定要開臨時會。

民進黨團幹事長劉櫂豪受訪時說，朝野都非常重視礦業法、空污法的整體修訂，但臨時會畢竟只有一個月的時間，要處理總預算、勞基法、稅改等重大法案，若要在臨時會中開委員會，「有事實上的困難」，時間上無法安排其他法律。

劉櫂豪說，下會期2月份就開始，會將礦業法、空污法列為下會期最優先法案，盼朝野能形成共識，迅速通過法案。

劉櫂豪表示，總預算的審理進度，民進黨擔任召委的委員會都非常確實、按照期程審理相關預算，但國民黨擔任召委的委員會，本來應可掌握時間，卻安排其他議程，直到本週才把預算送出委員會，「整個期程耽擱，大家看在眼裡，非常清楚」。1061229

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