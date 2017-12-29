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質疑刑責門檻加高 消基會籲停修醫療法

發稿時間：2017/12/29 11:36

最新更新：2017/12/29 11:45

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消基會29日到立法院前舉行記者會，董事長游開雄（左1）指立法院初審通過醫療法第82條修正，將限縮醫療行為之刑事責任，也將醫療機構及醫事人員的民事責任挾帶一併大幅減輕，置全國民眾醫療權益於不顧，呼籲政府應停止修法。中央社記者孫仲達攝 106年12月29日消基會29日到立法院前舉行記者會，董事長游開雄（左1）指立法院初審通過醫療法第82條修正，將限縮醫療行為之刑事責任，也將醫療機構及醫事人員的民事責任挾帶一併大幅減輕，置全國民眾醫療權益於不顧，呼籲政府應停止修法。中央社記者孫仲達攝 106年12月29日

（中央社記者劉冠廷台北29日電）消基會董事長游開雄今天說，醫療法第82條條文修正案提高刑事責任門檻，無助解決病患濫訴問題，且挾帶減輕醫療機構的民事責任，恐犧牲全民醫療品質，呼籲立法院停止修法。

今天是立法院第9屆第4會期最後一次的院會，醫療法第82條條文修正案將進行三讀程序，消費者文教基金會今天與多個公民團體在立法院大門外召開記者會，呼籲立法院不要草率通過醫療法第82條條文修正案這不當的修法。

游開雄表示，醫療法修法將提高刑事責任門檻，絕無助解決病患濫訴問題，這樣片段的修法是無法解決現況；而修法將挾帶減輕醫療機構民事責任，恐會犧牲全民醫療品質，無法提昇醫療品質。

他說，醫療事故最根源的疏導相關配套完備前，就貿然的想要醫療法第82條條文修正案二、三讀，顯然是緣木求魚，不顧民眾的醫療品質，因此他們強烈反對，盼立法院朝野黨團可以注意民眾的心聲，停止這次無意義的修法。

立法院朝野協商醫療法第82條修正條文規定，醫事人員因執行醫療業務致生損害於病人，以故意或違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量所致者為限，負損害賠償責任。

草案規定，醫事人員執行醫療業務因過失致病人死傷，以違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量所致者為限，負刑事責任。

草案規定，前兩項注意義務的違反及臨床專業裁量的範圍，應以該醫療領域當時當地的醫療常規、醫療水準、醫療設施、工作條件及緊急迫切等客觀情況為斷。醫療機構因執行醫療業務致生損害於病人，以故意或過失為限，負損害賠償責任。這項修法草案尚待立法院會進行三讀。1061229

消基會29日到立法院前舉行記者會，董事長游開雄（左2）呼籲政府應停止醫療法82條停止修法。中央社記者孫仲達攝 106年12月29日消基會29日到立法院前舉行記者會，董事長游開雄（左2）呼籲政府應停止醫療法82條停止修法。中央社記者孫仲達攝 106年12月29日
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