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空污法草案付委 綠：列下會期最優先法案

發稿時間：2017/12/29 12:35

最新更新：2017/12/29 12:35

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（中央社記者蘇龍麒、陳俊華台北29日電）立法院院會今天將行政院版空氣污染防制法部分條文修正草案交付委員會審查。民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪說，將列為立法院下會期最優先法案。

立法院院會上午處理報告事項，將行政院版的空氣污染防制法部分條文修正草案，交付立法院社會福利及衛生環境委員會審查，而包括民進黨立委陳歐珀、吳焜裕、劉世芳、時代力量立法院黨團等多個空污法草案版本，也都順利付委審查。

劉櫂豪受訪時說，朝野都非常重視礦業法、空污法的整體修訂，但臨時會畢竟只有一個月的時間，要處理總預算、勞基法、稅改等重大法案，若要在臨時會中開委員會，「有事實上的困難」，時間上無法安排其他法律。

劉櫂豪說，下會期2月份就開始，會將礦業法、空污法列為下會期最優先法案，盼朝野能形成共識，迅速通過法案。

此外，時代力量黨團、國民黨團，分別在變更議程時，提出立法院延會至民國107年1月31日與1月12日等，都被民進黨團以表決否決。

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪時說，臨時會只會有院會、沒有委員會，而空污法在今天院會中才付委；國民黨反對開臨時會，要用延會的方式，「這不可能的事情」，延會的時間太短，且須經朝野協商，協商沒結論還要等一個月後才會表決，「這個路是不通的」，所以一定要開臨時會。

由於今天是立法院院會最後一天，立法院長蘇嘉全也宣布，延長開會時間到所有討論事項32案處理完畢才散會，在場立委無異議通過。1061229

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