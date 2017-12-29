金融監理沙盒專法三讀 綠委籲審慎推動

（中央社記者王承中、蘇龍麒台北29日電）立法院今天三讀通過金融科技發展與創新實驗條例，民進黨立委柯建銘表示，金融創新實驗是良藥，還是資助洗錢的毒藥，金管會須審慎思考推動時程，才能蒙其利避免其弊。



立法院今天三讀通過金融科技發展與創新實驗條例，明定金管會核准辦理創新實驗期間以1年為限，可延長1次，最長不超過6個月，若涉及修法則不限，創新實驗期間不得超過3年。



民進黨立法院黨團總召柯建銘下午透過新聞稿指出，主要目標在於鼓勵業者進行創新，以提升金融服務的效率與品質。



他說，目前發展較順利的英國與新加坡，都是洗錢防制的前段班，台灣則是亞太洗錢防制組織（APG）的洗錢加強追蹤國家，因此金融創新實驗須在無洗錢及資恐的風險下進行，才能發揮效能。



柯建銘說，金融創新實驗是提升金融業良藥，還是資助洗錢的毒藥，端看制度設計與實際執行，金管會須等各項配套設置完成後，並考量明年洗錢防制評鑑，審慎思考推動時程，才能蒙其利避免其弊。



柯建銘表示，金融監理沙盒像孩童的沙池，小朋友在沙池中可天馬行空地發揮創意，而成人在沙池外面守護安全，金融監理沙盒如同沙池，政府放寬法規限制與金融監管，允許業者在風險可控管的環境下，進行測試創新產品與服務，將創意帶入市場，提升台灣金融產業品質。



民進黨立委余宛如表示，金融科技發展與創新實驗條例三讀通過，象徵政府到民意機關對創新的支持，期許透過金融科技的創新金融產業，為普惠金融帶來更多福祉，同時增加台灣產業的競爭力。



國民黨立法院黨團副書記長曾銘宗表示，立法目的是希望鼓勵金融科技創新，提升傳統金融業的競爭力，讓更多人享有更低廉、更好的金融服務。



他說，遺憾國民黨堅持的專家學者比例應達審議會成員的一半以上等有助於創新的提案未獲支持，盼金管會未來要以更開放的態度執行，讓金融科技有更大發展空間，為台灣金融經濟、消費者提供更好的服務。



國民黨立委許毓仁表示，今天條例通過的3年試驗期為全球最長，也代表台灣從現在開始可以把威脅看作機會，開放與管制並重，讓台灣金融與科技業不會被國際遺忘。1061229