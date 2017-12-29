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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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解決年輕人低薪問題 總統提5大終結方法

發稿時間：2017/12/29 16:18

最新更新：2017/12/29 17:29

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總統蔡英文（中）29日在中科院與媒體年終茶敘談話時表示，2018年她給行政團隊最重要的一個任務，就是全力以赴改善年輕人的低薪問題。中央社記者吳家昇攝　106年12月29日總統蔡英文（中）29日在中科院與媒體年終茶敘談話時表示，2018年她給行政團隊最重要的一個任務，就是全力以赴改善年輕人的低薪問題。中央社記者吳家昇攝　106年12月29日

（中央社記者范正祥台北29日電）總統蔡英文今天與媒體年終茶敘談話時表示，2018年她給行政團隊最重要的一個任務，就是全力以赴改善年輕人的低薪問題，政府將提出5個方法終結年輕人低薪問題。

蔡總統、副總統陳建仁今天參訪中科院研發展示館，並在中科院與媒體年終茶敘。

總統說，如果年輕人還願意聽政府講幾句話，她想告訴年輕人，她了解各位心中對未來的焦慮，會盡一切的可能來翻轉國家的未來。

她提出5個方法終結年輕人低薪問題，第一個方法就是要讓產業順利的升級跟轉型。例如「國機國造」計畫已經創造了700多個航空研發製造人才的工作機會，未來整個產業總共會增加到2000個。

同時，要把低薪的行業一個一個盤點出來，協助它們導入新科技，或是改變商業模式，來加速升級跟轉型。

第二個方法，是要持續鼓勵企業加薪。如果企業願意提高加薪的幅度，政府也會提供相應的支持。

第三，基本工資的調整不會停。以前，22K對有些年輕人可能是起薪的天花板，這一年多來，經過兩次基本工資的調升，再過幾天，也就是從2018年開始，22K就要變成起薪的樓地板。

接下來，推動「最低工資法」，為最低薪資的訂定，建立一個法制基礎，也提供足夠的空間，讓所有影響工資的因素，可以被納入最低工資的討論。

第四、有一些從事低薪、非典型工作的年輕人，政府有責任提供他們充分的職涯諮詢、足夠的職業訓練，甚至津貼鼓勵，讓他們在職涯上有更多選擇的機會。

第五、減輕年輕人的生活負擔，全力推動社會住宅、公共化托育及幼教、長照。研議再進一步降低學貸利息，並提供津貼，給予畢業後連續就業的年輕人。1061129

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