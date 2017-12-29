蔡總統:盤點防衛能量 正討論下階段軍購

總統蔡英文（中）29日參訪中科院研發展示館，與媒體年終茶敘談話時表示，她給自己最重要的任務之一，就是持續強化國防戰力，守護國家安全。左為副總統陳建仁。中央社記者吳家昇攝 106年12月29日

（中央社記者葉素萍桃園29日電）總統蔡英文今天說，過去500天，已檢討整體國家防衛戰略，盤點防衛能量，內部確實在討論下個階段軍購項目，等備齊之後，也會與美方進行討論。



總統蔡英文、副總統陳建仁今天參訪國家中山科學研究院研發展示館，並在中科院與媒體年終茶敘。



媒體關切，未來台美軍事如何更加深化合作，例如武器採購有何具體想法？



蔡總統說，今天在中科院，強調的是國防自主，也希望很多的國防需要，能夠自製或自己研發，「不足的地方，我們就會找尋我們的朋友，看看他們願意幫忙我們到什麼程度」。



她說，很感謝美國歷來的政府一再強調台灣關係法裡面美國對於協助台灣防衛所做的承諾，在這個前提之下，她在上任的500天的日子裡，也對整體國家的防衛戰略進行檢討，對現在防衛能量做了盤點，所以，「我們也確實是在內部討論說，我們下一個階段的軍購，我們需要有什麼樣的項目，這個我們等備齊了之後，我們也會與美方進行討論」。



另外，日媒問到，雖然台灣重視國防自主，現已啟動國艦國造計畫，但技術方面，是否有與日本合作的可能性？



蔡總統說，不管國機國造或國艦國造，自己可以操之在我、自己可以發展的技術，都盡量發展，「中科院的能量是值得重視」。



她說，當然有些方面需要與其他國家進行合作，「歡迎任何能夠與我們一起合作的國家」，在這過程中也會去徵詢很多不同國家，與有興趣的國家進行討論，但是，她要再強調一次「千萬不要低估我們自行研發的能力」。1061229