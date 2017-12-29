立院三讀客家基本法 客語列國家語言

（中央社記者陳俊華台北29日電）立法院會今天三讀修正通過客家基本法部分條文，明定客語為國家語言，客家人口達1/2以上地區，應以客語為主要通行語；政府應捐助成立財團法人客家公共傳播基金會。



三讀修正通過條文明定，客家人口達1/3以上的鄉鎮市區，應以客語為通行語之一，並由客家委員會列為客家文化重點發展區，加強客家語言、文化與文化產業的傳承及發揚；本次修法施行時，客家人口達1/2以上者，應以客語為主要通行語，通行語辦法由客委會定之。



客委會應考量全國客家事務及區域發展，廣納全國客家會議的意見，每4年擬定「國家客家發展計畫」，作為各級政府客家相關施政依據；客委會應定期召開全國客家會議，研議、協調、推展全國性客家事務；每3年針對國家客家政策及相關法規進行整體檢討。



推行客語文化成效優良者，應由各級政府予以獎勵，在客家文化重點發展區服務的公務人員，應有符合服務機關所在地客家人口比例通過客語認證，取得客語認證資格者，應予獎勵，並得列為陞任評分項目；在中央或地方政府客家專責單位服務的公教人員，也準用相關規定。



條文明定，政府應捐助設立財團法人客家語言研究發展中心，辦理客語研究發展、認證與推廣，並建立客語資料庫；政府應輔導客家文化重點發展區中的學校，實施以客語為教學語言的計畫；政府應積極獎勵客家學術與在地知識研究，鼓勵大專校院設立客家學術相關院系與學位學程。



政府應在公共領域提供客語播音、翻譯服務，及其他落實客語友善環境措施；政府應提供獎勵措施，並結合學校、家庭與社區，發展客語生活化的學習環境。



政府應捐助設立財團法人客家公共傳播基金會，辦理全國性客家公共廣播及電視等傳播事項；政府得設立客家文化發展基金，積極培育專業人才，輔導客家文化發展；積極推動全球客家族群民間及政府的文化與政策交流，建設台灣成為全球客家文化創新、交流與研究中心。1061229