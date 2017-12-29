央行總裁條件 蔡總統：溝通良好能抗壓

（中央社記者侯姿瑩桃園29日電）中央銀行總裁彭淮南明年2月任期屆滿後將退休。總統蔡英文表示，期待下任央行總裁能抗壓、維持央行獨立性、有決心維持總體經濟穩定，並與政府部門及產業保持良好溝通。



蔡總統、副總統陳建仁下午參訪中科院研發展示館，並在中科院與媒體年終茶敘。媒體詢問，明年全球經濟情勢有許多不穩定因素，總統對下任央行總裁的期待及具備的特質？



總統表示，期待下任央行總裁要能抗壓，要能維持央行的獨立性，也期待央行總裁跟所有相關部門，包括政府部門與產業，維持良好溝通，這將有助維持總體經濟的穩定，也能掌握情勢。



同時，蔡總統表示，央行最重要的任務是維持總體經濟的穩定，面對明年全球經濟的變數，她期待央行持續「採取有效的匯率或者利率政策，來維持總體經濟的穩定」。



她提到，目前有很多轉型工程在進行，期待下任央行總裁有決心維持總體經濟的穩定。



彭淮南曾多次公開表示，央行總裁是他的最後一項公職，也是最後一個任期。換言之，彭淮南將在明年2月任期屆滿後退休。1061229