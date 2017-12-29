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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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年改不少人感受被污名化 副總統致歉

發稿時間：2017/12/29 19:00

最新更新：2017/12/29 19:22

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副總統陳建仁29日到桃園參訪中科院研發展示館，了解國防自主研發成果並與媒體進行年終茶敘，發表談話。中央社記者吳家昇攝　106年12月29日副總統陳建仁29日到桃園參訪中科院研發展示館，了解國防自主研發成果並與媒體進行年終茶敘，發表談話。中央社記者吳家昇攝　106年12月29日

（中央社記者葉素萍桃園29日電）身兼國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁表示，年金改革過程中有不少人的利益蒙受損失，也有不少人感受到被污名化、標籤化的委屈，他要對相關國人表達歉意、謝意和敬意。

總統蔡英文、陳副總統今天參訪中科院研發展示館，並在中科院與媒體年終茶敘。

陳副總統提到，參加媒體年終茶敘，去年和今年一樣，他的心情都是戰戰兢兢、如履薄冰；唯一不同的是，現在的他，多了一份篤定，而這份篤定，主要來自於兩部分。

他說，首先，是總統交付給他的年金改革任務，在公教人員部分，已經完成改革，即將在明年7月1日正式施行。至於尚未完成的軍人年金改革，國防部也在上個月公布「軍人退撫新制草案重點」，相信在經過與相關團體溝通，以及國防部精算、模擬各種方案的利弊得失之後，也很快能向國人同胞公布改革的內容。

陳副總統說，讓他內心感到篤定的另一個原因，就是他發現在推動改革的時候，過程也許紛紛擾擾，各個不同團體或許意見不同，但只要願意心平氣和坐下來談，最後都能達成一個「雖不滿意、但彼此都可以勉強接受」的結果，這代表國人同胞多數都能體會、支持政府推動各項改革的用心與苦心。

他指出，年金改革的目的，是要促進社會團結，而不是要製造社會對立；改革的對象是制度，而不是個人或特定族群。

陳副總統說，他也必須坦承，在改革的過程中，確實有不少人的利益因此蒙受損失，也有不少人感受到被污名化、被標籤化的委屈。「在這裡我要跟相關的國人同胞，表達我的歉意、謝意和敬意。」

他說，對於這些人的委屈及未來年金可能減少，他要代表國家年金改革委員會，說聲抱歉，但更要感謝他們在改革的過程中，願意委曲求全，犧牲小我、完成大我，為年金改革盡一份心力，他要表達深刻敬意。很多公教同仁告訴他，為了國家更美好的未來及世代的正義，願意跟大家一起努力，同舟共濟，為了台灣更加美好，繼續向前。

另外，陳副總統也提到，展望未來，希望在政府和民間的共同努力下，可以儘早成立「國家人權委員會」，讓台灣成為亞洲最具指標的人權國家。1061229

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