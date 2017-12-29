傳台灣公司租船運油給北韓 總統府否認

發稿時間：2017/12/29 20:27
最新更新：2017/12/29 20:27
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（中央社記者葉素萍台北29日電）韓國媒體報導指台灣的公司涉及違背聯合國制裁決議，租用香港船隻運載油品售給北韓。總統府發言人黃重諺今天說，經政府相關單位查證，報載公司並非台灣所屬公司。總統府今天指出，針對韓國媒體報導，稱有台灣公司(Billions Bunker Group)涉及違背聯合國制裁決議，租用香港船隻運載油品售予北韓一事。經政府相關單位查證，報載所謂(Billions Bunker Group)公司在台灣並沒有任何工商登記，並非台灣所屬公司。總統府說，儘管這項違反聯合國制裁決議的行為並非台灣公司所為，而是由香港註冊船隻於第三國裝載數百噸油品至東海與北韓交易，但台灣作為國際社會負責任成員，仍將持續積極配合聯合國各項決議措施，確保區域穩定與和平安全。1061229
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