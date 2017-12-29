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蔡總統談改革 無怨無悔奮戰到底

發稿時間：2017/12/29 21:33

最新更新：2017/12/29 22:05

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總統蔡英文（中）29日在中科院與媒體年終茶敘談話時表示，2018年她給行政團隊最重要的一個任務，就是全力以赴改善年輕人的低薪問題。中央社記者吳家昇攝　106年12月29日總統蔡英文（中）29日在中科院與媒體年終茶敘談話時表示，2018年她給行政團隊最重要的一個任務，就是全力以赴改善年輕人的低薪問題。中央社記者吳家昇攝　106年12月29日

（中央社記者葉素萍桃園29日電）政府積極推動各項改革，總統蔡英文今天表示，面對改革要付出的政治代價，早有心理準備，但「只要改革對台灣有利，我無怨無悔」，就算再來一次，仍願為了打造不一樣的台灣，堅持改革，奮戰到底。

蔡總統、副總統陳建仁今天特別選在中科院與媒體年終茶敘，凸顯政府強調國防自主，捍衛台灣民主的雙重決心；在近80分鐘的茶敘裡，總統暢談施政成果與未來政策方向，並一一回應媒體提問有關國防政策、兩岸、台美關係、一例一休等議題。

總統說，從去年520就職以來，對自己最重要的期許就是要做以前的總統不敢做的事，要推動以前政府不敢推動的改革。

原本搖搖欲墜的公教年金制度，現在因為年金改革的推動而緩解。過去被認為不可能做到的社會住宅，現在因為修改了「住宅法」和新訂了「租賃專法」，已經透過興建、包租代管和容積獎勵，正在陸續興辦。

蔡總統透露，就任總統這500多天以來，其實心情蠻複雜。看到國家有新的改革完成、新的制度上路，心裡真的很欣慰。不過，每次改革遇到困難，或是阻礙時，晚上回到家裡，也會反覆地想，「我真的要再堅持下去嗎？」

總統說，每次想，答案都一樣，「我一定要堅持下去，這些事一定要做」。改革經常會引發街頭的抗議，改革也經常要付出民調下滑的政治代價，這一點早有心理準備。但是，「只要改革對台灣有利，我無怨無悔。就算再來一次，我仍然願意為了打造不一樣的台灣，堅持改革，奮戰到底。」

在國防自主方面，總統說，現場兩架模型機，一架是台灣自主研製的「騰雲機」，是具有偵蒐能力的多功能無人機，它即將開始量產；另一架則是新式高教機。透過中科院和台灣本土廠商的自研自製，2020年新式高教機一定會如期首飛，這將是「國機國造」的關鍵一步。

總統強調，身為中華民國三軍統帥，她給自己最重要的任務之一，就是永遠都是持續強化國防戰力、守護國家安全的總統。

她宣示，接下來每一年的國防預算，都會在合理的範圍內穩定成長。「國防自主」不會是口號，它是每天全力實踐的工作。

在國人關注的兩岸關係，蔡總統請國人同胞放心，「兩岸關係不會暴走、不會僵住、也不會走回在國民黨威權時代，不相往來的老路」。

總統說，維持現狀是不變的立場，也是台灣向區域、向世界做出的有效承諾；兩岸的問題，就是區域和平的問題；會善盡區域安全的責任，持續保持善意，維持一個穩定、一致、可預測的兩岸關係。不卑不亢，穩住兩岸，走向國際，這是全體台灣人民的共同期待，也是她的使命。

面對媒體詢問中共軍機頻繁擾台，是否可能發動戰事？蔡總統說，中國大陸的領導當局應該是個理性的決策者，任何對台動武的可能性，應該都不在他現在的決策思考裡面。兩岸的問題絕對不會是軍事武力的解決，而是要以和平的方法，來面對不同的意見與不同的立場。

另外，蔡總統還花了相當大的篇幅談年輕人低薪的議題。總統說，做了會得罪人，所以寧可不要做，這是一個惡性循環，也是今天台灣社會之所以讓年輕人感到不公平、感到被剝奪的原因。

她說，2018年，她給行政團隊一個最重要的任務，就是「全力以赴，改善年輕人的低薪問題」。

蔡總統提到，要用5個方法終結青年低薪，包括，要讓產業順利的升級跟轉型；持續鼓勵企業加薪；基本工資的調整不會停；對於從事低薪、非典型工作的年輕人，政府提供充分職涯諮詢、職業訓練，甚至津貼鼓勵，讓他們在職涯上有更多選擇的機會；減輕年輕人的生活負擔。

總統說，這些方法都需要一些時間，它們不會立竿見影，藉著這個機會，也告訴所有行政團隊「解決青年低薪問題，是我們的責任」。如果現在不開始，「我們對不起這個世代，以及未來幾個世代的年輕人」。1061229

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