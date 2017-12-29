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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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台北101蟬聯地王 每坪576萬元

發稿時間：2017/12/29 21:52

最新更新：2017/12/29 21:52

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（中央社記者劉麗榮台北29日電）內政部今天公布107年全國公告地價，跟前一次105年相比，平均調降3.62%；全國公告土地現值則較106年調降0.83%。全國最高公告土地現值與106年相同，為台北101大樓，每坪約576萬元。

內政部晚間發布新聞稿指出，公告地價是課徵地價稅的參考依據，每2年一次重新規定地價，以新竹縣調升25.63%最多，宜蘭縣調降42.41%最為明顯。其餘縣市均微幅變動。

內政部說，新竹縣公告地價有較大調升，主要是因其考量轄內各行政區公告地價成數占市價比的均衡性不佳，如竹北重劃區公告地價明顯偏低，區內部分土地所有權人因而僅需繳納數百元地價稅，賦稅明顯不公，故將轄區內公告地價占比作合理性調整，公告地價漲幅因而較大。

內政部分析，宜蘭縣公告地價降幅最大，主要因其縣內農地興建房舍超限或違規使用情形嚴重，為加速農地農用政策，105年度將農地公告地價大幅度調整，以趨近同區段內建築用地的公告地價評定，故調幅較高，對於一般供合法農業使用的農地，因仍維持課徵田賦且目前田賦停徵，並不會造成負擔增加。但107年度考量市場變動情況、民眾賦稅能力及農地政策回歸區域計畫法進行裁罰管控，而將農地公告地價再行調整為一般農地價格，因此這次公告地價降幅較為明顯。

內政部地政司長王靚琇受訪指出，一般民眾會比較關心公告地價，105年的公告地價則因房市漲，公告地價調漲很多，連帶也增加民眾土地持有成本，這兩年房地產比較平穩，稍微小跌，107年公告地價與105年相比，則是調降3.62%。

公告土地現值部分，根據內政部統計，107年與106年相比，各地方政府普遍隨當地一般正常交易價格變動情形調整，以新竹縣（6.28%)及嘉義市（6.10%)調幅較大；直轄市部分，6都均微幅調降，預計全國平均調降0.83%。

內政部說，全國最高公告土地現值與106年相同，地王仍為台北市信義區台北101大樓，107年公告土地現值將達每平方公尺新台幣174.1萬元（約每坪576萬元）。1061229

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