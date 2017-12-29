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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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涉運油給北韓 航港局：非登記在台公司

發稿時間：2017/12/29 21:59

最新更新：2017/12/29 21:59

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（中央社記者陳葦庭、侯姿瑩台北29日電）南韓外交部指台灣公司租用的船隻涉及運送石油產品給北韓。交通部航港局回應，租船公司登記在馬紹爾群島，沒有進出台灣；外交部表示已著手調查，尚不便對外公開說明。

南韓外交部官員今天說，南韓11月短暫扣留並調查一艘違反聯合國制裁，運送石油產品給北韓船隻的香港籍船隻Lighthouse Winmore號，並表示這艘船由台灣公司Billions Bunker集團租用，原本稱將開往台灣。

交通部航港局航務組長賴炳榮回應表示，被懷疑的公司並非登記在台灣，而是登記在馬紹爾群島，由於美國掌握情資認為公司負責人是台商，因此已經通報外交部。

他表示，這艘船並沒有進出台灣，因此沒辦法對該公司開罰，但會依據聯合國的規定，將該公司列為禁止往來名單，也會通報各業者，要避免租用有疑慮的船隻，避免貨品被查扣。

外交部發言人李憲章表示，對於這起事件，政府執法及國安單位先前已著手調查，但相關案情及調查結果，尚不便對外公開說明。

李憲章說，中華民國身為國際社會負責任的一員，一向積極配合國際社會對北韓的制裁，除主動配合執行聯合國安理會相關決議外，也於9月全面中止與北韓所有貿易往來，這些努力也獲得美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）11月29日在聯合國安理會針對北韓召開的緊急會議中公開提及。1061229

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