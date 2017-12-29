/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
>rss

回應習近平講話 陸委會盼陸方展現智慧

發稿時間：2017/12/29 22:25

最新更新：2017/12/29 22:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者繆宗翰台北29日電）中國國家主席習近平今天表示，要繼續堅持一中原則，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。陸委會晚間呼籲陸方，在新的一年展現智慧與正向態度，兩岸關係才能海闊天空。

習近平29日上午出席中國人民政治協商會議全國委員會新年茶話會，在會中作上述表示。他並說，「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，中華民族偉大復興巨輪上的每份力量都不可或缺。

行政院大陸委員會晚間發布書面聲明表示，新的一年，希望陸方展現智慧與正向態度，透過溝通化解分歧，「如此海闊天空、一帆風順的兩岸關係才有可能早日到來。」

陸委會表示，去年5月20日以來，台灣在捍衛國家主權尊嚴與民眾福祉的前提下，致力推動良性友善的兩岸互動政策。維繫台海和平是雙方執政當局共同的責任，也是雙方人民與國際社會一致的期待。

另外，總統蔡英文今天下午也與媒體記者年終茶敘。

陸委會聲明引述總統在會中重申，維持區域的和平與繁榮，兩岸關係是一個重要的關鍵。維持現狀是政府不變的立場，也是台灣向區域、向世界做出的有效承諾。

蔡總統也強調，政府會善盡維護區域安全的責任，持續保持善意，維持一個穩定、一致、可預測的兩岸關係。1061229

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP