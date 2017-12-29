回應習近平講話 陸委會盼陸方展現智慧

（中央社記者繆宗翰台北29日電）中國國家主席習近平今天表示，要繼續堅持一中原則，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。陸委會晚間呼籲陸方，在新的一年展現智慧與正向態度，兩岸關係才能海闊天空。



習近平29日上午出席中國人民政治協商會議全國委員會新年茶話會，在會中作上述表示。他並說，「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，中華民族偉大復興巨輪上的每份力量都不可或缺。



行政院大陸委員會晚間發布書面聲明表示，新的一年，希望陸方展現智慧與正向態度，透過溝通化解分歧，「如此海闊天空、一帆風順的兩岸關係才有可能早日到來。」



陸委會表示，去年5月20日以來，台灣在捍衛國家主權尊嚴與民眾福祉的前提下，致力推動良性友善的兩岸互動政策。維繫台海和平是雙方執政當局共同的責任，也是雙方人民與國際社會一致的期待。



另外，總統蔡英文今天下午也與媒體記者年終茶敘。



陸委會聲明引述總統在會中重申，維持區域的和平與繁榮，兩岸關係是一個重要的關鍵。維持現狀是政府不變的立場，也是台灣向區域、向世界做出的有效承諾。



蔡總統也強調，政府會善盡維護區域安全的責任，持續保持善意，維持一個穩定、一致、可預測的兩岸關係。1061229