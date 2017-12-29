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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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立院三讀 基金經理人背信最高罰2億元

發稿時間：2017/12/29 22:30

最新更新：2017/12/29 22:30

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）立法院院會今天三讀修正通過證券投資信託及顧問法，明定投信投顧事業從業人員違背職務行為，將處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以上2億元以下罰金。

立法院院會晚間三讀修正通過證券投資信託及顧問法部分條文，將私募證券投資信託基金應募人人數從35人放寬至99人；明定投信投顧事業破產隔離法據，並配合訂定相關罰則；簡化投信事業投資作業流程；放寬全權委託投資業務規範。

針對投信投顧事業從業人員違背職務行為的刑事責任，現行刑法規定，最高處5年有期徒刑、得併科50萬元以下罰金。但考量投信投顧事業相關人員從事違背職務的行為，造成基金資產或投資資產損害時，對投資大眾權益侵害甚大，今天三讀條文也特別加入對於特別背信的規定，加重相關刑責。

三讀條文明定，投信投顧事業從業人員違背職務行為，將處3年以上10年以下有期徒刑、得併科1千萬元以上2億元以下罰金。

同時，條文規定，若因犯罪獲取的財物或財產上利益金額達1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科2500萬元以上5億元以下的發金。

金融監督管理委員會表示，為提升國內資產管理業務競爭力，鬆綁業務操作限制，並增訂罰則以強化相關人員監理，健全證券投資信託事業與證券投資顧問事業的經營，推動這次修法。1061229

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