立院三讀 健康食品應標示可能傷害警語

發稿時間：2017/12/29 23:11
最新更新：2017/12/29 23:21
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（中央社記者王承中台北29日電）立法院今天三讀修正通過健康食品管理法部分條文，明定未來健康食品在容器、包裝或說明書上，應標示「可能造成健康傷害」警語。目前健康食品有標示建議攝取量、食用時應注意事項等警語，為使健康食品管理法更周延，衛生福利部現也預告訂定「健康食品應加標示事項」，要求產品標示與藥品區隔及食用量，提醒民眾正確食用健康食品。立法院院會晚間三讀修正通過健康食品管理法部分條文，明定未來健康食品在容器、包裝或說明書應標示「可能造成健康傷害」警語。另外，三讀通過條文也明定，未來健康食品內容物為兩種以上混合物時，應依含量多寡，由高到低分別標示在容器、包裝或說明書上。混合兩種以上食品添加物，以功能性命名者，應分別標明添加物名稱。1061229
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