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李明哲案 學者：管轄權遭入侵台灣應表態

發稿時間：2017/12/29 23:34

最新更新：2017/12/29 23:34

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（中央社記者蔡佳伶台北29日電）台灣NGO工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」逮捕並判刑。中研院副研究員吳叡人今天表示，中國是要殺雞儆猴；另有學者表示，中國將司法的手伸向台灣人時，國家就應表態，否則就等於默認其他國家的管轄權入侵。

時代力量今晚在集思交通部會議中心舉行國家論述系列論壇，以李明哲案探討台灣流失中的主權。

時代力量立法委員林昶佐表示，台灣有一天就是要成為一個有國格的國際成員，這是不能迴避的，他認為不管在公開上是因為擔心敏感，還是關起門來，當今政府都不敢觸碰國格論述的部分，這應該要做很大的調整。

與會的英國牛津大學國際法學博士候選人宋承恩表示，李明哲案，中國的目的就是為了恫嚇台灣民主，當他們將司法的手伸向台灣人身上時，台灣自己有沒有什麼清楚的想法。

他說，不管是領域、國民、保護或普世等，李明哲案中國沒有任何一項管轄權，到底憑什麼管這個案子？如果台灣不能接受，國家就應表態，否則就等於默認其他國家的管轄權入侵。

中研院台灣史研究所副研究員吳叡人在會中說，中國日益壯大，對台灣包圍、侵略和去主權化，甚至軍事恫嚇，台灣缺乏國際法保護，如果不以積極作為來宣稱主權，或保全作為事實上主權國家的狀態，很容易不進則退。

他表示，李明哲案，中國在政治上是要殺雞儆猴，嚇阻台灣人的一些行為，更重要的是，恐怕是對台灣人行使國家主權。

原在文山社區大學擔任學程經理人的李明哲，今年3月由澳門入境廣東後失聯，5月遭中國大陸以「顛覆國家政權罪」逮捕，9月11日湖南省岳陽市中級人民法院開庭審理，李明哲當庭認罪。11月28日湖南省岳陽市中級人民法院宣判，判處李明哲有期徒刑5年，褫奪政治權利2年。1061229

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