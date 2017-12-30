新竹油庫熄燈 賴清德期許科技新發展

新竹市政府30日在新竹油庫舉辦「新竹油庫．科技新生」記者會，行政院長賴清德到場見證並致詞表示，油庫並非「功成身退」，而是開啟另一扇門，迎向未來，他感謝所有中油同仁多年來努力。中央社記者魯鋼駿攝 106年12月30日

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）中油公司新竹供油中心（新竹油庫）將走入歷史，行政院長賴清德今天表示，新竹油庫服務桃竹苗民眾已超過一甲子時間，也帶動經濟發展，他期許油庫拆除後的未來發展。



新竹市政府今天在新竹油庫舉辦「新竹油庫．科技新生」記者會，行政院長賴清德、中油董事長戴謙與新竹市長林智堅等人到場見證，宣告新竹油庫「吹熄燈號」，現址將配合市府的「竹科X」計畫，規劃為「公道五路科技廊帶」，迎接新未來。



賴清德致詞表示，新竹油庫服務桃竹苗民眾已超過一甲子時間，不僅服務地區鄉親需求，也帶動經濟發展，功在台灣，而今天並非「功成身退」，而是開啟另一扇門，迎向未來，他感謝所有中油同仁多年來努力。



賴清德說，中油新竹油庫固然在經濟上繳出漂亮的成績單，但不諱言對居民生活也有某種程度影響，在國家不斷進步、國人對生活品質要求不斷提升的當下，附近居民希望油庫搬遷，是必然的事實。



賴清德指出，新竹市政府推動「竹科X」計畫，經濟部未來會協助做土地整理。中油董事長戴謙曾是南科管理局籌辦主任，並擔任南科管理局長、國科會副主委，因此未來推動科技廊道，中油不僅可提供土地，也會提供智慧；此外，台肥19公頃的土地也會全力支持。



中油董事長戴謙受訪指出，新竹油庫原為海軍燃料油庫，具戰備意義，民國42年由中油公司接手，產業發展轉型、國家建設與民生必須等需要，見證高速公路建設、新竹科學園區成立等，展現台灣經濟發展的量能。



戴謙指出，新竹油庫全盛時期有18座大油槽，數百公里的輸油管，提供航空燃油、低硫燃料油、92、95無鉛汽油及柴油等油品銷售，並擔任桃園煉油廠至台中港油庫「北油中輸」的任務，為配合地方發展，決定於今年底關閉。



戴謙表示，中油公司將持續進行遷移新竹市區油管、拆除油槽及相關輸儲設備、土地局部污染整治等計畫，待完成後，即配合新竹市政府都市計畫更新，對這片土地作最有效的整體規劃及開發利用。1061230