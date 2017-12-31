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關鍵字： 跨年國道路況周子瑜註冊率
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支持選區產業 立委送禮也得費心思

發稿時間：2017/12/31 12:34

最新更新：2017/12/31 13:16

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zoom in 隨著農曆歲末將近，許多團體年終餐敘時，免不了要立委提供贈品，民進黨立委蘇巧慧挑選了選區鶯歌在地台灣製造的陶瓷鍋「巧味鍋」，支持台灣產業，也推廣民眾用台灣的好產品。（蘇巧慧辦公室提供）中央社記者蘇龍麒傳真　106年12月31日隨著農曆歲末將近，許多團體年終餐敘時，免不了要立委提供贈品，民進黨立委蘇巧慧挑選了選區鶯歌在地台灣製造的陶瓷鍋「巧味鍋」，支持台灣產業，也推廣民眾用台灣的好產品。（蘇巧慧辦公室提供）中央社記者蘇龍麒傳真　106年12月31日

（中央社記者蘇龍麒台北31日電）隨著農曆歲末將近，許多團體年終餐敘時，免不了要立委提供贈品，民進黨立委蘇巧慧挑選了選區鶯歌在地台灣製造的陶瓷鍋，支持台灣產業，也推廣民眾用台灣的好產品。

蘇巧慧告訴中央社記者，當上立委後才知道，每逢過年過節，許多社區都會邀請委員共同參與，也都會希望立委提供抽獎品同樂。

她為此絞盡腦汁，希望在獎品內加入點巧思，去年因為舉辦籃球賽，她特別準備了會發光的籃球「巧籃球」當做禮品，深受很多大小朋友的喜愛，甚至成為鶯歌國中閱讀比賽的首獎，學生爭相拚閱讀量，就是想得到第一名的獎項、也就是發光籃球。

蘇巧慧說，今年秉持著台灣製造與推廣在地廠商的原則，與鶯歌傳統窯業「五福窯」合作，推出「巧味鍋」，一亮相就大受婆婆媽媽的歡迎。

蘇巧慧指出，為了推出這樣的特色紀念品，她還特別到五福窯「監工」，從巧味鍋一開始的塑形、上釉到包裝，都是正港的台灣製造，她更精心設計封面Logo，許多立法院同仁看到都直呼非常可愛，爭相想加訂購買。

她說，鶯歌是台灣重要的陶業重鎮，在這個中國製造商品氾濫的時代，台灣生產的好產品，更應該被加強推廣，讓更多人看見，未來她也會繼續發掘在地好產品。

五福窯第三代接班人蘇俊霖告訴中央社記者，政府官員或民意代表送禮，可以從台灣自己生產的產品選起，對台灣廠商絕對是有幫助的，藉此讓民眾接觸到台灣各項好的產品，口耳相傳下的宣傳力量也比較強。

蘇俊霖說，做為砂鍋，在火上煮是基本的，但「巧味鍋」因為本身已經調整過原料比例，在燉煮之外，還可以乾煎、烤、當炒鍋使用等，一般砂鍋如果這樣使用，則可能會裂掉。

他說，大部分鍋子要開鍋、養鍋，但「巧味鍋」這樣的陶瓷鍋不需要開鍋養鍋，且洗完後放通風處晾乾，或用小火燒乾，避免潮濕導致發霉即可。1061231

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