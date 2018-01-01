逛六合夜市 馬英九盼增加買氣

（中央社記者王淑芬高雄1日電）前總統馬英九今天在立委黃昭順、陳宜民的陪同下逛六合夜市，他在跨年夜現身夜市，讓遊客、攤商驚喜，還有中國觀光客也搶著合照、簽名，馬英九說來逛夜市盼增加買氣。



馬英九從中山路六合夜市口逛起，聞風爭睹的民眾簇擁著他，有人要握手，也有人要簽名，更多的人是要合照，馬英九來者不拒，還被要求在招牌上簽名留念。



跨年夜，六合夜市人潮湧現，馬英九現身更顯熱鬧，不少中國觀光團客爭睹他的風采。來自南京的觀光客李慶生偕太太搶著要和馬英九合照，如願拍到照片，直說「太值得了。」



來自長沙自由行的中國觀光客龍彥歆和友人也搶著和馬英九合照，她一直說「太不可思議了、真的是馬英九耶。」



馬英九忙著和攤商業者、遊客合照，單向約200公尺長的六合夜市，他走了一個多小時才停下來與黃昭順等人品嚐海鮮粥、烏魚子。



有攤商對馬英九說「總統、六合夜市生意就靠你了」，馬英九說：「就是來增加買氣的。」



也有老外認出馬英九，要求合照，馬英九來者不拒，還和老外寒暄起來。



馬英九還走訪夜市熟識的茶行老闆、果汁攤，回味難忘的好滋味。走一趟六合夜市，馬英九停留近3個小時



迎接107年元旦，馬英九一早將在高雄參加健走。1070101