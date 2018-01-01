共機擾台 專家：針對美日高於台灣

106年國防報告書指出，從去年8月到今年12月，中共機艦共有25次擾台。中共軍機頻繁進行西太平洋遠海長訓，學者黃介正分析，中共意在展示已有穿越第一島鏈的實力，對台灣也有一定的震懾作用，但針對美日高於針對台灣。（中央社檔案照片）