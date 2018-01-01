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關鍵字： 元旦升旗日出國道路況謝金燕
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縣市長選舉 吳敦義：執政縣市要增加

發稿時間：2018/01/01 08:48

最新更新：2018/01/01 08:48

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（中央社記者謝佳珍台北1日電）中國國民黨主席吳敦義今天表示，他做過南投縣長與高雄市長，知道地方執政的重要性，年底縣市長選舉，一定要比現有執政縣市有明顯進步。

國民黨上午在中央黨部前廣場舉辦元旦升旗典禮，吳敦義、國民黨副主席曾永權、郝龍斌、國民黨籍立委曾銘宗、費鴻泰，以及表態參選台北市長的丁守中、鄭麗文，有意參選新北市長的周錫瑋等人都出席。升旗典禮結束後，吳敦義帶領參加民眾做健康操，以活力迎接新的一年。

吳敦義致詞時表示，政黨輪替是正常狀況，國民黨失去政權後，這一年來，繁榮均富的經濟、廉能的政府、公義和諧的社會、穩定發展的兩岸等各方面都遭到極大磨損，全民健康也因當前政府能源政策的矛盾，無法保護民眾生命安全與健康。

吳敦義呼籲國民黨全體黨員團結一致，革新、團結、重返執政，2018年革新有成，團結有力，就能在地方選舉贏得更多民眾支持，2020年一定要全力以赴，重返執政。

吳敦義受訪談到年底縣市長選舉表示，一定要比現有執政縣市有明顯進步才行，因為地方非常重要，他做過南投縣長與高雄市長，知道地方執政的重要性。

吳敦義說，中央就算有好的政策，也要地方充分發揮；地方執政需要中央奧援與支持，還有正確方向，才能達成目標。中央與地方都不能忽略，都很重要。1070101

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