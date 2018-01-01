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馬英九：南向早就在做 有效才重要

發稿時間：2018/01/01 12:39

最新更新：2018/01/01 16:57

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zoom in 前總統馬英九（圖）1日在台北出席緬甸果邦學校台灣校友會第二屆第二次會員大會，以發展與緬甸的關係為例表示，南向早就在做，無所謂新舊之分；南向不管新舊，有效、受惠才重要。中央社記者裴禛攝　107年1月1日前總統馬英九（圖）1日在台北出席緬甸果邦學校台灣校友會第二屆第二次會員大會，以發展與緬甸的關係為例表示，南向早就在做，無所謂新舊之分；南向不管新舊，有效、受惠才重要。中央社記者裴禛攝　107年1月1日

（中央社記者謝佳珍台北1日電）前總統馬英九今天舉8年總統任內，發展與緬甸的關係為例表示，南向早就在做，無所謂新舊之分；南向不管新舊，有效、受惠才重要。

馬英九上午出席緬甸果邦學校台灣校友會第二屆第二次會員大會致詞時表示，他擔任總統8年，當時在國安會成立東南亞小組，緬甸工作是重點。

馬英九說，第一任時，很多工作是針對在台灣的緬甸人士，第二任，因為緬甸開始民主化，讓台灣有機會發展與緬甸的關係。

他表示，剛開始僑務委員會派人進入緬甸，就連當時僑委會委員長吳英毅要從泰國進去，也完全沒有機會，不過，就在他親自主持東南亞計畫，情況開始改變。

馬英九說，當時一方面緬甸政局改變，接下來民國102年貿協在緬甸設立辦事處、103年外交部國際合作發展基金會在緬甸設辦事處、104年緬甸駐台北貿易辦事處成立、105年緬甸台北經濟文化辦事處成立。1070101

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