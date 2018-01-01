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立院人事異動 林志嘉：強化委員會功能

發稿時間：2018/01/01 14:06

最新更新：2018/01/01 14:06

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（中央社記者陳俊華、溫貴香台北1日電）立法院秘書長林志嘉今天表示，為落實委員會中心主義，強化委員會專業功能、溝通能力、法案專業諮詢與研究等3大目標，加上兩位主秘屆齡退休，最新人事異動估計有10人。

立法院司法及法制委員會106年12月27日審查107年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分，其中「立法諮詢業務」預算凍結新台幣200萬元，待法制局提出檢討報告或改善精進作為後，予以解凍。

立法院在元旦前進行人事調整，外交及國防委員會紀琇珠升主任秘書、外交及國防委員會張景順接專委、金允成調社會福利及衛生環境委員會主秘、黃輝嘉調交通委員會主秘、蘇純淑升交通交通委員會專委、黃中科調參事、鄭雪梅調經濟委員會專委、秦劍雲調秘書長室、程谷川升立法院秘書處副處長、賈北松升法制局副局長。

林志嘉向中央社記者表示，過去委員會處理議事過程中發生委員會主秘、專委與立委溝通不良狀況，這次因兩位主秘秘書屆齡退休，加上會期結束，因此，進行人事局部調整，主要有3項考量，盼促各委員會朝專業化方向培養人才，強化委員會功能；其次，除具專業能力外，還要具備和諧處理議事能力，與朝野立委充分溝通；第三，提供法案的專業諮詢與研究，做為立委問政的參考。

記者詢問，這波人事異動是否與法制局預算遭凍結有關？林志嘉向中央社記者表示，「沒有關聯」，立法院社會福利及衛生環境委員會、外交及國防委員會的兩位主任秘書，1月16日就要退休，兩個一級主管退休，必須要進行調動，加上立法院的革新採滾動式檢討，藉這次人事微調展現新人新氣象。

林志嘉說，賈北松本來在內政委員會擔任簡任秘書，滿資深、優秀的，這一波調動因為有缺，就往上升為副主管。

他也說，秦劍雲本來是參事，還算年輕，因為有些人調參事後就準備退休，但他認為秦劍雲是不錯的人才，應該出來歷練歷練，因此調到秘書長室。1070101

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