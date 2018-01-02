專家看點：未來共軍海空協同演練更頻密

2017年12月7日在宮古海峽東側海域進行的海空對抗演練，解放軍海軍俗稱「大鼻子」的運8（9311）海上巡邏機再次現身。（截自日本防衛省官網）中央社 107年1月2日

共機擾台專題（中央社記者林克倫台北2日電）針對共軍去年11月起的遠海長航，專家認為，最具看點是12月7日宮古海峽的海空對抗演訓，及「大鼻子」與遠干機；且自今年起，前出島鏈的海空協同作戰演練，只會更頻密。



若從「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial）角度看，解放軍專家亓樂義指出，中共兵力在前出第一島鏈的過程中，對於「重要節點」要先有戰場經營，而最重要節點是宮古島東側海域，其次是巴士海峽東側的菲律賓海。



他表示，當共軍前出第一島鏈後，日本與宮古島會變成在機艦群的「後方、側翼」，即共軍的後路遭遮斷；若日本軍機或船艦在後方側翼進行戰術騷擾，將導致共軍兵力部署無法展開。而台灣本島對共軍，則是另一個後方側翼。



基此，中共空軍的遠程電子干擾機（運8G，編號30515、30519）是此波遠海長航重要看點之一。從日本防衛省公布的訊息可發現，每次由宮古海峽前出第一島鏈的演訓，幾乎都遠干機的伴隨身影。



遠干機屬可主動攻擊敵方的電子作戰飛機。亓樂義指出，日本已在與那國島部署搜索雷達，這也是共軍遠干機、電子偵察機頻繁進出宮古海峽主因，目的是收集或干擾電子信號。



戰場經營代表要實戰化演訓以驗證想定能否落實。亓樂義指出，從今年11月以來的10多次繞島常航看，主要仍是中共空軍與海軍「各自演訓」；但最值得關注者，是12月7日在宮古海峽東側的演訓，極有可能是在探索演練海空協同作戰。





軍事專家認為2017年底解放軍遠海長航訓練，最有看點的是12月7日在宮古海峽東側的演訓，極可能是進行小規模的空海協同作戰。（截自日本防衛省官網）中央社 107年1月2日

日本防衛省對這場空海演練，僅稱有4架中國空軍轟6K轟炸機與一架海軍運8海上預警機（編號9311，俗稱大鼻子），另有一艘054A江凱2型飛彈護衛艦益陽號（548）；但我國防部新聞稿稱，「執行海空對抗操演」，且大鼻子是從巴士海峽前出後北航，由宮古海峽返回基地。



亓樂義指出，中共空軍戰機與海軍船艦尚未進行正式完整的大兵力海空協同演練，且同時跟多艘船艦進行協同演練很困難，要整合的信息太多；一艘軍艦相對單純變數小，況兵力越小做接近實戰演練是合理的。



這場演練另一看點是出動「大鼻子」。亓樂義表示，這架海上長程巡邏機整合巡邏與預警兩種功能，雖然比專業預警機或巡邏機要稍差一點，但可兩者兼容，續航力達11個小時，性能算很不錯。



大鼻子機上配備傳輸資料鏈（Data Link），可與衛星通聯，所偵測到的資訊可傳送給空中戰機、水面船艦與水面下的潛艦；過去曾演練以資料鏈引導022型飛彈快艇發射反艦飛彈，並成功命中目標，「我們海軍非常注意這型飛機！」



亦即，先從小兵力做基本的協同演練。亓樂義指出，第一步驗證資料鏈能否有效連結，在沒有敵方干擾下做初步的、有限的海空協同演練探索，逐步摸熟各戰略節點的電磁環境。



再從海空軍訓練流路看，中共海軍第28批亞丁灣護航艦隊於12月3日啟航、5日通過日本大隅海峽；解放軍報報導，該護航艦隊於19日進入印度洋。



據此推算，第28批護航艦隊至少有一週時間，在西太平洋逗留配合進行相關海空演訓。即去年11月中旬起的第一波遠海長航屬單一軍種自訓，12月起的前出島鏈則多了海空聯訓意味。



綜整2017年的中共遠海常航看，亓樂義指出，2018年起共軍海空軍演訓會有「新的展開」，開始從空中多機對一艦、對兩艦，再到多機對海上編隊等訓練只會更多，海空協同作戰訓練會更綿密。1070102



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