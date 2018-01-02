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勞基法修法 藍揚言案海杯葛綠隨機應變

發稿時間：2018/01/02 18:57

最新更新：2018/01/02 18:57

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（中央社記者陳俊華、王承中台北2日電）立法院本週五起擬召開臨時會。國民黨團今天說，若爭議最大的勞基法修法擺在最前面，不給討論空間，審總預算時會提案反制；民進黨團說，尊重國民黨策略，會隨機應變。

行政院長賴清德日前與民進黨籍立法委員便當會敲定，由民進黨團提案要求召開臨時會處理勞基法部分條文修正草案、107年度中央政府總預算案、涉及稅改方案的所得稅法部分條文修正草案、補提名監察委員人事同意權案及農田水利會組織通則部分條文修正草案。

中國國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀告訴中央社記者，國民黨團認為臨時會議程的安排，爭議最大的議案應最後討論，要求最後討論勞基法，若民進黨不給任何討論空間要限期通過，國民黨會在預算審議時做出相對反制，目前各黨籍立委辦公室都已在提案。

針對勞基法修法，李彥秀說，國民黨團仍堅決反對放寬七休一、縮短輪班間隔至8小時，這兩項危害勞工身心健康的過勞條款。工時銀行部分，原則不希望修改現行規定，若民進黨堅持，也希望條文設計清楚，避免連續數月加班時數都高達54小時。

李彥秀表示，在休息日加班費核實計算部分，國民黨團認為應考量勞工出勤成本，但是做一給四，之後核實計算，或直接提高加班費成數，黨團內還有討論空間。而為了落實以價制量，降低年總工時，應將加班換補休入法，並明定換補休應比照加班費有加成設計。

民主進步黨立法院黨團書記長何欣純向中央社記者說，臨時會一開始就是勞基法修法，接著依序為監委人事同意權、農田水利會組織通則修法、稅改案，最後才是總預算案。另外，會將國家住宅及都市更新中心設置條例草案列入議程，至於處理順序「是現在頭痛的地方」。

對於國民黨揚言處理總預算時以案海反制，何欣純說，案海也不是沒經歷過，就隨機應變，尊重國民黨的策略，臨時會議程還是會照民進黨團的規劃；至於在野黨要求將勞基法修法、稅改案退回委員會審查，她說，「以黨團的立場來說不可能」，就等立法院長蘇嘉全召集朝野協商。1070102

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