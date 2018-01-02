遭指拿大陸資金 王炳忠擬告媒體

北檢調查國台辦資助並利用王炳忠執行「星火T計畫」物色軍人，資金實到20萬美元。對此，新黨黨部2日召開記者會說明，發言人王炳忠（左2）與黨主席郁慕明（中）出席。中央社記者王飛華攝 107年1月2日

（中央社記者王承中台北2日電）新黨發言人王炳忠今天表示，燎原新聞網無任何資金來自大陸黨政軍，他跟好友在2016年成立燎原新聞網，只是評論新聞，粉絲、流量都很少，被說接受大陸黨政軍資源，令他匪夷所思。



台北地檢署查出大陸籍男子周泓旭，利用新黨青年軍王炳忠等人成立的「星火秘密小組」、「燎原新聞網」，在台發展組織，今天依違反國家安全法移請高院併案審理。



新黨黨主席郁慕明、王炳忠等人晚間在新黨黨部召開記者會。王炳忠表示，燎原新聞網沒有任何的資金來自於大陸黨政軍，「完全沒有」。就是一個很陽春的小網站，粉絲數、流量數都很少，只是評論新聞，這樣陽春的網站被說成接受大陸黨政軍資源，令他匪夷所思。



郁慕明表示，刑事訴訟法規定被告唯一自白不能作為證據，新黨一直是講民主法治，一切該辦的就來辦，希望北檢能夠真正就事實加以佐證，而不是以周泓旭單方面說法發出新聞稿，含沙射影陷王炳忠等人於不義的不公道做法。



至於是否會影響新黨在上海設服務處，郁慕明表示，新黨是以聯絡人制度成立服務網，不受影響。這兩天很多台商向他表達願做義工，若有台商遭遇到不公道要伸張權益的問題時，會幫忙提供資訊給新黨。



對於北檢新聞稿中提到各種發展共諜的價目表，王炳忠說，他從未聽聞，也沒有他拿錢這回事。北檢只是根據周泓旭電腦中還原的資料，並無確切證據，現在就含沙射影好像他拿了錢。他抗議北檢新聞稿誤導社會大眾。



王炳忠說，感覺周泓旭是個性浪漫的人，周覺得在兩岸關係上，自己是歷史浪潮人物，希望能對歷史做出貢獻，周在陸生圈綽號「交際周」，彼此聊天或邀請參加活動，都不覺得周有任何異樣。



王炳忠晚間10時許發布聲明表示，在他於新黨記者會說明後，仍有部分媒體以「王炳忠年拿國台辦1500萬，發展共諜組織」等肯定語氣的標題，做出違反事實的報導，對他名譽造成莫大傷害。



他說，為維護個人名譽，他要求以錯誤事實標題發布報導的媒體立即更正，並以同等版面發布新聞澄清，否則將於明天中午赴台北地檢署正式提出告訴，並委由律師陳麗玲採取相關法律行動，以正視聽。1070102