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助新創發展 賴揆：研議鼓勵企業併購新創

發稿時間：2018/01/02 22:06

最新更新：2018/01/02 22:06

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（中央社記者顧荃台北2日電）行政院長賴清德今天主持加速投資台灣會議，聚焦優化新創環境。與會人士說，賴清德認為國外許多企業併購新創事業，國內卻相當少，指示經濟部與財政部研議鼓勵企業併購新創的措施。

賴清德下午主持第7次加速投資台灣專案會議，主題為「優化新創事業投資環境行動方案」，由經濟部、科技部和金管會等相關部會，依據國家發展委員會提出的五大策略方向，報告相關行動方案。

這五大方向分別是帶領新創進軍國際、充裕新創早期資金、創造新創成功出場管道、人才發展與法規調適，以及政府成為新創好夥伴。

與會人士晚間告訴中央社記者，在「創造新創成功出場管道」方面，賴清德提到，許多新創事業可能研發出一定的成果後，會把成果出售，像是過去無名小站曾以新台幣8億元賣給雅虎；此外，國際上大型企業常透過併購新創，來彌補公司內部創新的不足，台灣卻仍屈指可數，缺乏新創事業成功後的出場管道。

賴清德在會中指示，目前經濟部、財政部尚未提出具體的措施，以鼓勵企業併購新創，應參考國際作法，提出相關誘因機制。

「人才發展與法規調適」方面，與會人士說，賴清德提到希望從三個面向強化育才和攬才，一是加速吸引國際企業來台，培養更多創新人才；二是及早爭取國際人才；三是積極鼓勵學生至產業界實習。科技部提到要送國內人才到國際加速器訓練，賴清德也指示相關部會研議積極作法。

與會人士表示，「帶領新創進軍國際」方面，賴揆指示由國發會在第1季成立國際鏈結跨部會平台，外交部及經濟部整合外館、外貿協會等駐外單位資源，吸引外國業者投資台灣新創；在「政府成為新創好夥伴」方面，賴清德希望政府可主動去購買新創產品，後續作法由公共工程委員會與國發會研議。

在「充裕新創早期資金」方面，與會人士說，由於金管會已鬆綁銀行辦理新創產業放款，加上國發會的產業創新轉型基金及天使基金投入，目前已較為完善，賴清德會中沒有特別指示。

與會人士指出，賴清德在會中提到，總統蔡英文最近要求解決青年低薪問題，優化新創事業環境扮演重要角色。各部會就像一支球隊，每個位置都很重要，盼各部會儘速訂定更積極的作法，再交由國發會彙整，提出完整的優化新創環境行動方案。1070102

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