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孫文學校：農曆年後推年改公投

發稿時間：2018/01/03 11:11

最新更新：2018/01/03 11:20

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孫文學校3日舉行「推動退休年金信賴保護公投」記者會，總校長張亞中（左3）、全國公務人員協會理事長李來希（左2）、前立委邱毅（右2）及退將吳斯懷（右1）等人出席，說明推動退休年金信賴保護公投的動機，也強調捍衛契約神聖、法律不溯及既往的立場。中央社記者孫仲達攝 107年1月3日孫文學校3日舉行「推動退休年金信賴保護公投」記者會，總校長張亞中（左3）、全國公務人員協會理事長李來希（左2）、前立委邱毅（右2）及退將吳斯懷（右1）等人出席，說明推動退休年金信賴保護公投的動機，也強調捍衛契約神聖、法律不溯及既往的立場。中央社記者孫仲達攝 107年1月3日

（中央社記者謝佳珍台北3日電）孫文學校總校長張亞中今天表示，政府強行推動年金改革，不惜汙名化軍公教，孫文學校預計農曆年後針對年金改革提出公投主文，並展開連署，希望與年底九合一選舉一併投票。

孫文學校上午召開記者會宣布推動「退休年金信賴保護公投」，由張亞中主持，邀前中國國民黨籍立法委員邱毅、全國公務人員協會理事長李來希等人與談。

張亞中表示，軍公教是政府員工，政府向員工承諾的退休金是勞動契約的一部分，基於信賴保護原則，政府應確實遵守；若要改革，不應溯及既往。

他認為，民主進步黨政府以年金制度將破產為理由，強行推動年金改革，過程中，不惜汙名化軍公教，製造階級矛盾，以致雙方無法以合意的方式進行改革。

邱毅表示，契約關係可以改，但就如同最近談到一例一休，行政院長賴清德提及若要推動彈性工時，要透過勞資協商、勞資會議處理，因此，如果政府要更改與軍公教的契約關係，必須雙方合意協商，而非政府片面更改。

邱毅說，年金破產非刪減軍公教退休金的理由，若年金管理出現人謀不臧、管理不善，怎麼會讓軍公教背負這些責任？面對年金破產，政府應該想辦法把財政的餅做大，抓出年金管理人謀不臧。

李來希表示，民進黨在立法院是絕對多數，所有法案都不顧程序正義，強行表決通過，代議政治出現問題，就要透過直接民權導正，希望透過公投否決代議政治通過的不公不義的軍公教退撫法案。1070103

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