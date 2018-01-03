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研議取消連帶處分 國防部：分層負責

發稿時間：2018/01/03 12:16

最新更新：2018/01/03 14:02

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zoom in 針對國防部長馮世寬指「未來要研議取消連帶處分」，國防部發言人陳中吉（圖）3日在國防部例行記者會上表示，馮世寬意思是要分層負責、各司其職。中央社記者裴禛攝　107年1月3日針對國防部長馮世寬指「未來要研議取消連帶處分」，國防部發言人陳中吉（圖）3日在國防部例行記者會上表示，馮世寬意思是要分層負責、各司其職。中央社記者裴禛攝　107年1月3日

（中央社記者劉麗榮台北3日電）國防部長馮世寬指「未來要研議取消連帶處分」，國防部發言人陳中吉今天表示，馮世寬意思是要分層負責、各司其職。

軍事新聞通訊社昨天報導，馮世寬表示，建軍備戰攸關國防安全，絕不容許有任何差池，為讓幹部勇於承擔職責，未來要研議取消連帶處分，使國軍幹部分層負責、各司其職，專注投入戰訓本務工作。

國防部上午舉行例行記者會，陳中吉面對媒體提問時表示，幹部如果害怕被處分，就要把事做好，但不要害怕受連帶處分而綁手綁腳，不敢為所當為。

他以酒駕為例說，這是個人要負責，單位已有教育，盡到該督導的責任，就不應為個人的錯連累長官。

另外，媒體報導馮世寬可能異動；陳中吉說，國防部長層級人事以總統府或行政院發布正確訊息為主。馮世寬說過，有上任就有卸任，重要的是在任的每一天兢兢業業做好分內事。

陳中吉說，馮世寬說過，「要把心放在事情上，不是把事放在心上」，在任的每一天，兢兢業業做好分內事，做好國防安全的責任，這最重要。至於任期，有上任就有卸任，時間長短不是問題。

他說，民國107年上班第一天，馮世寬召集重要幹部、凝聚共識，說明今年工作目標，希望大家戮力以赴，做好分內工作。1070103

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