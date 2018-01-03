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加國僑界計劃歡送龔中誠光榮回台

發稿時間：2018/01/03 12:32

最新更新：2018/01/03 13:41

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駐加代表龔中誠（左) 出席渥太華元旦團拜向僑界辭行，說明離任緣由和任內團隊表現，並代僑委會致贈感謝狀給當地僑領。（加京台灣大專校友聯誼會會長林麗雪提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 107年1月3日駐加代表龔中誠（左) 出席渥太華元旦團拜向僑界辭行，說明離任緣由和任內團隊表現，並代僑委會致贈感謝狀給當地僑領。（加京台灣大專校友聯誼會會長林麗雪提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 107年1月3日

（中央社記者胡玉立多倫多2日專電）因二代晶片護照出包案遭調職的駐加拿大代表龔中誠與僑胞會面時，獲得溫馨安慰，不少僑領計劃聯合登報表揚他的外交建樹，並舉辦歡送會，希望龔中誠「光榮回台」。

多名僑界人士在渥太華元旦團拜活動中，表達為龔中誠抱不平之意；龔中誠在團拜中向僑界辭行並說明離任緣由，並強調，問心無愧。

這兩周渥太華的氣溫持續在攝氏零下20多度徘徊，榮登「全世界最冷首都」，昨天在渥太華舉行的年度元旦團拜，仍有近百位僑胞出席

龔中誠接受中央社記者訪問表示，元旦團拜活動是很早以前就安排好的，除了向僑界拜年，他也覺得有必要向僑界辭行和說明立場，讓大家明白駐加團隊這一年多來的表現。

他說：「我身為中華民國台灣代表，沒有做任何不當的事，我問心無愧。」

渥太華僑務諮詢委員董天培說，龔中誠拓展台加關係付出的努力和功績，有目共睹，例如去年7月「台灣日」在渥太華盛大舉辦、科技部長陳良基10月訪問加拿大洽談台加科技合作等等，這樣一位適任的外交官突然離任，大家除了感到不捨，也為他抱不平。

董天培說，蒙特婁當地僑界資深僑領也表示關切，，考慮是否能聯合登報表揚龔中誠的外交建樹，或舉辦擴大歡送會，希望讓龔中誠「光榮回台」，並繼續在政府重要職務服務。

加京台灣大專校友聯誼會會長林麗雪表示，元旦團拜氣氛很好，渥太華僑界很愛國，並不想批評中華民國台灣政府。

她個人認為，龔中誠受到不符比例原則的處分，她也希望政府未來更加重視駐加代表的「穩定性」，因為和過去對台較友好的保守黨政府相較，現在的加拿大自由黨政府更需要台灣長期投注心力、建立深厚情誼，增進台加關係。1070103

駐加拿大代表龔中誠（左5) 在渥太華舉行元旦團拜，向僑界辭行並說明離任緣由，有近百位僑界人士出席。（渥太華僑務諮詢委員董天培提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 107年1月3日駐加拿大代表龔中誠（左5) 在渥太華舉行元旦團拜，向僑界辭行並說明離任緣由，有近百位僑界人士出席。（渥太華僑務諮詢委員董天培提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 107年1月3日
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