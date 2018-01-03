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參考美星 國防部公布8款新加熱餐盒[影]

發稿時間：2018/01/03 13:41

最新更新：2018/01/03 14:05

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國防部3日在台北舉行記者會，展示國軍新式野戰口糧及加熱式餐盒研改成果，其中加熱式餐盒除增加份量及提升加熱效果外，並依官兵喜好調整口味。中央社記者裴禛攝 107年1月3日國防部3日在台北舉行記者會，展示國軍新式野戰口糧及加熱式餐盒研改成果，其中加熱式餐盒除增加份量及提升加熱效果外，並依官兵喜好調整口味。中央社記者裴禛攝 107年1月3日

（中央社記者劉麗榮台北3日電）國防部今天公布新式野戰口糧和加熱式餐盒，年度採購預算分別為新台幣1億元和3000萬元。國防部官員說，依官兵喜好，11種口味加熱式餐盒改為8種，研發過程參考美國、新加坡。

國防部上午舉行例行記者會，展示國軍新式野戰口糧及加熱式餐盒研改成果。

影片來源：中央社

陸軍後勤指揮部補給處長劉雅魁少將說明，新式野戰口糧，主食類餅乾增加牛奶、巧克力和黑糖3種口味；肉類採用市售肉乾，有原味豬肉乾、黑胡椒牛肉乾和五香牛肉乾3種，飲料採可直接飲用的能量飲。

劉雅魁說，副食類糖果增加營養及選擇性，有軟糖、優格軟糖、能量棒和營養果仁；果醬改為巧克力醬提高熱量，並增加芒果、芭樂和草莓果乾。

zoom in 國防部3日在台北舉行記者會，展示國軍新式野戰口糧及加熱式餐盒研改成果，其中加熱式餐盒除增加份量及提升加熱效果外，並依官兵喜好調整口味，滿足官兵在野戰及救災飲食營養所需。中央社記者裴禛攝 107年1月3日國防部3日在台北舉行記者會，展示國軍新式野戰口糧及加熱式餐盒研改成果，其中加熱式餐盒除增加份量及提升加熱效果外，並依官兵喜好調整口味，滿足官兵在野戰及救災飲食營養所需。中央社記者裴禛攝 107年1月3日

加熱式餐盒部分，劉雅魁說，因應救災及戰演訓任務，熱食無法追送時使用，自民國98年納為撥補品項至今，區分8葷、3素等11種口味；新式加熱式餐盒依官兵喜好調整口味，區分6葷、2素等8種，增加餐盒米飯包及固形物含量，固形物含量提升60%，加熱片則提高加熱效能，約15分鐘可充分加熱。

劉雅魁進一步說明，加熱式餐盒種類減少主要是經過官兵驗證，依官兵喜好調整，譬如東坡肉非常鹹，官兵不喜歡吃就汰除。汰除的包括東坡肉、日式牛丼、紅酒牛肉、黑胡椒牛腩、麻婆豆腐、鮮菇素肉、鮮菇雞肉等，新增咖哩豬肉、筍絲焢肉、香菇肉羹、蔬燴什錦等口味。

劉雅魁說，研發過程有參考美國、新加坡，「星光部隊有提供一些口味」，但沒台灣的好吃，還是要符合國民需要。

國防部後勤參謀次長室軍品整備處處長龍李坤少將表示，加熱式餐盒漲幅1.3倍，野戰口糧漲3倍，107年預算審議已通過，代表政府與國防部照顧與重視官兵福利。

龍李坤說，戰備口糧一份單價125元，加熱式餐盒一份200元。預算方面，去年戰備口糧約3100萬元，今年則增加到1億餘元；加熱式餐盒去年預算600萬元，今年3000萬元。

劉雅魁說，加熱式餐盒主要是針對救災在艱困環境沒辦法炊煮，或高山偏遠救援，副食品沒辦法送上去時使用，當時是八八水災時開發出來。加熱式餐盒有效期，效期到時，會結合演訓使用。

國防部現場示範如何使用加熱式餐盒，最下層放置米飯包、中間放加熱片、上方放料理包，放入加熱袋內後，把水倒入加熱袋裡，摺起袋口，慢慢地氣孔有蒸氣冒出，加熱15到18分鐘後即完成可食用。1070103

國防部3日在台北舉行記者會，展示國軍新式野戰口糧及加熱式餐盒研改成果，將野戰口糧增加果乾等口味選擇性，研製包裝提升保存攜行度，方便官兵在野戰及救災飲食營養所需。圖前為新式野戰口糧，後為現款野戰口糧。中央社記者裴禛攝 107年1月3日國防部3日在台北舉行記者會，展示國軍新式野戰口糧及加熱式餐盒研改成果，將野戰口糧增加果乾等口味選擇性，研製包裝提升保存攜行度，方便官兵在野戰及救災飲食營養所需。圖前為新式野戰口糧，後為現款野戰口糧。中央社記者裴禛攝 107年1月3日
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