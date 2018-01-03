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中國躋身現代國家 羅福全估再等20年

發稿時間：2018/01/03 16:13

最新更新：2018/01/03 16:13

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（中央社記者范正祥台北3日電）台灣安保協會名譽理事長、前駐日代表羅福全今天表示，當中國大陸的大學生和大學畢業生超過總人口數20%時，就是中國公民社會誕生、成為現代國家之日，估計還要再20年。

羅福全接受中央社記者訪問時形容，中國現代化進入非常好的黃金時代，希望中國國家主席習近平扮演「中國現代化的功勞者」，讓中國變成受信任的民主國家。

觀察中國現代化進程，羅福全指出，1919年中國「五四運動」開啟了中國現代化的思潮，當時提出「民主」和「科學」。現在「科學」有了，但是「民主」還要等大學生和大學畢業生超過總人口數20%才會達成，那時中國就成為現代國家。

他說，現代國家最重要的條件是公民社會的誕生。當大學生和大學畢業生超過總人口數20%時，公民社會就誕生了，這是韓國與台灣發展的經驗，香港經驗也一樣，現今香港已經是公民社會。20年後是中國「香港化」，不是香港「中國化」。

羅福全指出，現在中國的人均國民總收入大概是8000美元，如果想要達到1萬6000美元，推估大約也是要再歷經20年，這也是觀察中國何時成為現代國家的指標。

他強調，過去日本明治維新成功，最重要的力量是教育。中國今天經濟發展，背後的力量也是教育。台灣和韓國過去成功發展的經驗，教育也都扮演重要角色。

羅福全認為，中國現有多達4至5億支行動電話使用，當局不可能封鎖得了世界訊息進入中國。目前是走向現代國家最好發展時機，不要誤走歷史的相反方向。

羅福全表示，中國公民社會不可能一夕建立，但是會逐漸到來。對於中國的發展，「我不幸災樂禍」。中國艱苦那麼久了，希望20年後能成為現代國家。1070103

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