中投欣裕台案停止審理 黨產會：將提抗告

（中央社記者謝佳珍、顧荃台北3日電）國民黨行管會主委邱大展說，台北高等行政法院認為黨產條例有違憲疑義，裁定停止中投及欣裕台移轉國有的訴訟程序，他呼籲黨產會立即停止運作，待大法官解釋後再檢視去留。



不過，黨產會發言人施錦芳受訪時表示，台北高等行政法院以申請釋憲作為理由，停止審理中投和欣裕台移轉國有的行政訴訟，理由是否適合也有疑義，如果未來行政訴訟都有人提釋憲，那是否所有行政救濟案件都不用審理了？黨產會將在法定期間內向最高行政法院提出抗告。



邱大展下午在中國國民黨召開記者會表示，去年12月29日收到台北高等行政法院裁定書，認為黨產條例有違憲疑義，裁定於司法院大法官針對黨產條例釋憲案作出解釋前，停止中投及欣裕台公司股權移轉國有處分案的訴訟程序。



他表示，中投及欣裕台股權移轉國有案已停止執行，黨產會不要一再阻撓國民黨以處分中投及欣裕台資產履行支付員工退休金的法定義務。



邱大展說，國民黨於民國105年底通報大量解僱勞工，經台北地方法院核定必須支付的結算金還有新台幣9.7億元，希望黨產會在農曆年前核准讓國民黨以中投104年、105年度現金股利及欣裕台減資款等支付。



對國民黨提到105年大量解僱黨工還缺9.7億元一事，施錦芳說，國民黨目前還有20多億的不動產，足以支應退休金；另外，一個多月前國民黨工會代表有來拜會黨產會主委林峯正，當時林峯正也明確表示，行政執行署台北分署正在追徵國民黨不當取得財產，工會若法定程序完備，可請求參與分配國民黨財產，黨產會也會尊重。



此外，不當黨產處理委員會預計2月2日將針對民眾服務社召開聽證會，以釐清民眾服務社是否屬於國民黨附隨組織。



邱大展表示，登記在各縣市的民眾服務社有近300個，是個別獨立的社團法人；中華民國民眾服務總社雖然與國民黨黨部人員有部分重疊，但若黨產會要辦聽證，應該針對近300個民眾服務社逐一辦聽證會。1070103