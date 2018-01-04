勞基修法糾正政院 蘇嘉全：監院有失高度

（中央社記者陳俊華、溫貴香台北4日電）監委就勞基法修法相關程序爭議，調查後對行政院及勞動部提出糾正。立法院長蘇嘉全今天說，監察院在立法後才提出糾正，「有失監察院的高度」，五院間都應互相尊重。



蘇嘉全上午召集朝野協商，研商民主進步黨立委柯建銘等人所提召開臨時會相關事宜。提案內容指出，在臨時會處理勞動基準法修正草案、監察委員人事同意權案、農田水利會組織通則修正草案、攸關稅改的所得稅法修正草案、民國107年度中央政府總預算案，及國家住宅及都市更新中心設置條例草案等。



監察院3日通過糾正行政院與勞動部，認為勞動部事前評估不足，行政院7天完成爭議性高的法案審查，且法令上路不給緩衝期。



行政院發言人徐國勇隨後回應，勞基法修法並非行政院單方面可決定，勞基法是立院三讀通過的法案，行政院依法行政。



徐國勇的回應引發在野黨質疑立法院是行政院的立法局，要求蘇嘉全表態。時代力量立法院黨團總召徐永明說，立法院可以不講一句話嗎？並質疑民進黨團處理黑箱服貿時所謂「半分鐘」事件與勞基法在立法院委員會初審過程是兩套標準，進而與民進黨立法院黨團總召柯建銘言詞交鋒。



柯建銘說，要求蘇嘉全對徐國勇說法表示意見，「曾幾何時對監察院這麼景仰」，此語一出，中國國民黨立法院黨團書記長林為洲說，既然這樣監委就不要補提名。柯建銘說，監察院法定職權是彈劾、糾舉行政機關，現在監察院可以對立法院指指點點；再者，上次勞基法修正，行政院的版本到立法院，立法院重新改過，徐國勇的看法是正確，是立法院主導。



朝野黨團爭論不休，蘇嘉全一度動氣表示，如果朝野你一言我一語都不講重點，就要宣布協商結束。



蘇嘉全表示，監察院針對立法之後來提出糾正，「我覺得監察院有失監察院的高度」，本來法令通過後就可以再修正，法令訂完後所有人都滿意，那立法委員一屆就好了，修法就是要補法律的不足，「如果每個法律重新修正，監察院就來糾正一次，那每次修法監察院都可以來糾正」。



蘇嘉全說，監察院指修法沒有評估好，也許有它的立論基礎，因為評估有很多標準，就算是上帝來評估，都不見得會評估到完全精確，所以才會有修法。



蘇嘉全說，行政院把案子送到立法院來，立法院當然經過審議才通過法案，監察院雖然說是糾正行政院，「但其實是在打臉立法院，因為立法是我們通過的」，不要在這邊扯，五院之間大家都互相尊重。1070104