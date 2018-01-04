處理村長補助費差別待遇 北埔鄉長遭彈劾

（中央社記者呂欣憓台北4日電）新竹縣北埔鄉長姜良明處理北埔鄉外坪村和水磜村的村長事務補助費方式和其他村都不同，監察委員認為姜良明長期置法令於不顧，違反公務員服務法規定，依法彈劾姜良明。



監察院今天早上舉行會議，以8票對4票通過監委仉桂美和江明蒼提案，彈劾姜良明。



仉桂美和江明蒼會後舉行記者會說明彈劾原因，監委指出，按照「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，村長事務補助費每月新台幣4萬5000元，按照內政部和行政院主計總處函示，村長事務補助費無須檢據核銷，供村長彈性運用；村辦公費則從這4萬5000中提列一定比例支應，須檢據核銷。



不過監委調查發現，姜良明從民國105年2月起，要求北埔鄉外坪村和水磜村的村長事務補助費中，需提列4萬2000元為須檢據核銷的村辦公費，其餘3000元才是不用檢據核銷的村長事務補助費，和北埔鄉其他7個村的處理方式都不相同。



監委指出，姜良明的做法沒有正當理由而且有差別待遇，不符合行政程序法中相關的條文。



此外，監委也指出，內政部106年7月廢止村長事務補助費中提列一定比例為村辦公費，改為從次月的事務補助費中覈實扣抵，但姜良明從106年8月開始，要求外坪村和水磜村以全數檢據核銷方式核撥村長事務補助費。



監委認為，這和內政部、主計總處及新竹縣政府相關函示意旨不符，無正當理由且有差別待遇，違反平等原則，姜良明長期置法令於不顧，違反公務員服務法規定，違失情節明顯且重大，因此依法彈劾，全案將送公務員懲戒委員會處理。1070104