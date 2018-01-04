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被點名下台 葉俊榮：從未影響心情

發稿時間：2018/01/04 17:36

最新更新：2018/01/04 17:45

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內政部長葉俊榮4日在內政部，出席年度回顧與展望記者會。面對媒體提問是否會被行政院內閣改組撤換，葉俊榮保持開放態度輕鬆回應。中央社記者徐肇昌攝　107年1月4日內政部長葉俊榮4日在內政部，出席年度回顧與展望記者會。面對媒體提問是否會被行政院內閣改組撤換，葉俊榮保持開放態度輕鬆回應。中央社記者徐肇昌攝　107年1月4日

（中央社記者劉麗榮台北4日電）內閣傳出即將改組，被媒體點名在改組名單中的內政部長葉俊榮今天表示，「已經不是第一次了」，這從來沒有影響到他的心情，他也沒有放鬆推動業務，仍然務實做事。

內政部下午舉行年度回顧與展望記者會，葉俊榮細數過去一年內政部推動的法案，並提到處理3大個案都有具體結果，包括大埔案、婦聯會案和都市計畫建立聽證程序。

有關近日內閣改組傳聞，葉俊榮笑笑地表示，「這已經不是第一次了，大家都非常有經驗，好像常常都有我」，「可是我現在人還在這裡啦」，他說，最重要的不是談什麼時候會離開，而是把人民國家付託的職責做好，他常說，人親、土親，要有高度、溫度和態度，他就是務實做事情。

媒體詢問行政院長賴清德將約見閣員，是否為打分數微調內閣？葉俊榮開玩笑回應：「打分數是要給我調薪嗎？」

他說，推動內政部業務一向戰戰兢兢，努力向前，內政部業務非常多需要做跨部會協調，行政院也發揮統整力量。譬如政院推動五缺，內政部有相當多銜接部分；推動前瞻，內政部也承擔幾個重要計畫。

葉俊榮說，時常有機會跟賴清德討論問題，賴清德也關心內政部業務，常常約見他、互動頻繁。他也坦言，過去這段時間的傳言，「從來沒有影響我的心情」，也沒有讓他放鬆而不去推動業務。

葉俊榮說，內政部過去一年推動住宅法、國籍法修正；完成危老條例、租賃住宅市場發展及管理條例、政黨法立法；社會團體法目前已出委員會，將等朝野協商。

葉俊榮指出，警政部分做得好不好，或處理婦聯會議題等，他認為「社會自有公斷」，目標就是對的事情努力去做，評價留給公眾，他會堅定信心，把智慧、勇氣和耐心發揮到極致。1070104

內政部長葉俊榮4日在內政部出席內政部年度回顧與展望記者會，秀出自己手繪的賀年卡。中央社記者徐肇昌攝　107年1月4日內政部長葉俊榮4日在內政部出席內政部年度回顧與展望記者會，秀出自己手繪的賀年卡。中央社記者徐肇昌攝　107年1月4日
內政部長葉俊榮4日出席內政部年度回顧與展望記者會，會中以10句藏頭詩「內政好十在」說明內政部業務並展望未來。中央社記者徐肇昌攝　107年1月4日內政部長葉俊榮4日出席內政部年度回顧與展望記者會，會中以10句藏頭詩「內政好十在」說明內政部業務並展望未來。中央社記者徐肇昌攝　107年1月4日
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