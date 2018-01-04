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M503航路 兩岸爭議一次看懂

發稿時間：2018/01/04 18:56

最新更新：2018/01/05 09:23

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（中央社製圖）（中央社製圖）

（中央社記者繆宗翰台北4日電）陸方4日上午片面宣布啟用M503北上及相關銜接航路。國安會隨即開會了解，陸委會和交通部下午更召開聯合記者會表示抗議。以下整理兩岸自2015年以來關於M503航路的爭議始末。

中國大陸2015年1月12日公布飛航公告（NOTAM），將於東南沿海劃設M503、W121、W122及W123新航路，預計同年3月5日凌晨生效。其中，海峽中線西側（中國大陸側）南北向M503航路距台北飛航情報區邊界（海峽中線）最近僅7.8公里。

交通部隔天表示，M503航路貼近台北飛航情報區邊界，東西向連接航路W121、W122及W123極可能影響台灣往返金馬地區W6、W8及W2航路飛航，若遇惡劣天氣等異常狀況，將衍生飛安風險。兩岸雖曾溝通，但無共識，且未提及W121、W122及W123航路，「我方無法接受」。

中國國務院台灣事務辦公室隨後聲稱，中國大陸空域壅塞嚴重，開通M503航路完全基於經濟社會發展和航空安全需要，而且航路運行安全有完備保障，如遇緊急情況，飛航控制在航線以西，不會向東偏航。並願就M503航路使用技術性問題與台灣進一步溝通。

行政院大陸委員會當時則回應，陸方自認釋出的善意，無法化解台灣存在的疑慮。政府主張M503航路必須向西移，並要求陸方在3月5日航路生效前，雙方應繼續協調並達成共識。

隨後，經過兩岸協商，交通部民航局於2015年3月2日宣布，兩岸達成M503延後啟用、實際飛行西移6海里、W121等3條航路現階段不啟用、不實施的初步共識。

陸方並在同年3月20日重新發布飛航公告，宣布29日正式啟用M503航路，並公布調整後飛航路徑，也就是M503航路在實際飛行時，將往大陸方向西移6海里，並採「由北向南」單向航行，遇特殊情況一律向西偏移等。

另外，東西向連接航路W121、W122及W123現階段不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。

陸委會當時表示，考量兩岸良性互動及台灣應共同維護區域飛航安全的國際責任，理解陸方重新發布M503航路「飛航公告」，並於29日正式啟用的做法。

時隔近3年，中國民航局今天上午逕自在官網公告啟用M503航路北上運行及相關銜接航路。

中國民航局聲稱，M503航路向北運行航班嚴格沿公布航路飛行；南下運行航班仍維持原運行方式不變。這一航路為民航航路，在設計時已經避開金門、馬祖往返台灣航線，能夠確保飛航安全，大陸空管部門與台灣會保持技術性溝通。

對此，陸委會下午2時召開「M503及相關航路啟用事宜」臨時記者會。

交通部民航局長林國顯在會中表示，廈門及福州塔台在上午8時01分至05分分別通知金門、馬祖塔台，開通M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航路，民航局隨即表示反對與抗議；但中國民航局仍在上午10時宣布啟用，隨後已有多架飛機行經此航路。

陸委會主委張小月則在會中提到，國家安全會議上午已開會了解此事，政府也會通知國際民用航空組織（ICAO）；陸委會則已透過既有聯繫管道，向中國國務院台灣事務辦公室表達強烈不滿與抗議。

她也強調，對岸必須立即停止相關飛航行動，並儘速協調雙方飛航單位啟動溝通，以確保飛航安全及民眾福祉；如果陸方一意孤行，將必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。政府也呼籲各方勿使用此安全尚有嚴重疑慮的航路。1070104

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