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M503啟示：中共制台戰略 不分藍綠

發稿時間：2018/01/04 20:39

最新更新：2018/01/05 08:21

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中國民航局4日透過官網宣布，M503航線北上方向及相關銜接航線今天啟用，並聲稱這一航線為民航航線。4日下午3時許一架香港航空從香港飛往上海的班機，正在M503北上航線上飛行。（截自flightradar24網站）中央社　107年1月4日中國民航局4日透過官網宣布，M503航線北上方向及相關銜接航線今天啟用，並聲稱這一航線為民航航線。4日下午3時許一架香港航空從香港飛往上海的班機，正在M503北上航線上飛行。（截自flightradar24網站）中央社　107年1月4日

（中央社記者林克倫北京4日電）中國民用航空局今天片面宣布啟用M503南往北航路，回顧這條航路啟用的兩岸折衝過程可發現，中共背後早有一部連環套戰術，沒有藍綠之分，且壓制台灣的舉措力度會再加大。

早在2007年總統陳水扁執政期間，北京即籌劃由東北往返西南方向的M503，以及東西向分別連通東山、福州、廈門的W121、W122、W123等3W新航路。

這組1M3W新航路中，M503鄰近海峽中線西側，3W則切割台灣本島飛金門、馬祖的航路；從軍事意圖看，都是想壓縮台灣空軍飛航與訓練空域。後因2008年政黨輪替由國民黨執政，時任中共總書記胡錦濤為營造兩岸和平氣氛，遂拍版暫緩實施。

事實上，這組1M3W新航路都位在上海飛航情報區管轄範圍，北京也已向國際民航組織（ICAO）申請並獲得批准。也就是說，新航路何時啟用操之在北京手裡。

時至2015年1月，中國方面公布M503預定同年3月5日生效，立即在台灣引發軒然大波；後經協商，陸方決定將航路往西移6海里、距離海峽中線更遠些，且僅開放上海飛往香港（由北往南）班機使用，並於同年3月29日正式啟用。

當時陸委會的說法是為陸方釋出善意願退讓，航路往西6海里可進一步壓縮解放軍空軍的空域，我國防部也附和此論點。但從今日的M503航路航跡圖看，由西南往東北飛的客機又回到2015年的原航路了。

zoom in 中國大陸廈門及福州塔台4日上午逕行啟用M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航路，陸委會要求陸方立即停止飛航行動。中央社製圖 107年1月4日中國大陸廈門及福州塔台4日上午逕行啟用M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航路，陸委會要求陸方立即停止飛航行動。中央社製圖 107年1月4日

回顧這段歷史過程，當年所謂的讓步與善意均是「一時的」。M503的北往南航路雖從海峽中線往西靠6海里，但此後是中共解放軍軍機開始進行遠海常航訓練，不斷由日本宮古海峽、台灣南邊的巴士海峽前出第一島鏈，也就是從台灣海峽的西側轉為繞島一圈演訓。

再回到台灣內部政治，國民黨與藍營或許會嘲諷，正因民進黨執政且不承認「九二共識」，才讓北京藉機開航。然而別忘了，中共對「九二共識」的理解是「一個中國」，既然兩岸都是一家人，台灣理當要體諒大陸的航路擁擠問題。訴諸「民族情義」，又該如何回應？

重新檢視M503這段歷程可發現，北京先前稍退一步，背後實已有「進兩步」的戰略戰術規劃。在統一這個大戰略底下，凡中共認為有利於統一、可壓縮台灣空間的舉措，都沒有藍綠之分，且力度會更大。1070104

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