臨時會召開前夕山雨欲來 立法院維安升級

立法院議場廁所窗戶與議場門鎖遭到破壞，警政署高度關注，慎防立法院召開臨時會前夕，出現突發狀況，4日晚間立法院維安升級。中央社記者溫貴香攝 107年1月4日

（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北4日電）立法院秘書長林志嘉今天表示，立法院議場廁所窗戶與議場門鎖遭到破壞，警政署高度關注，慎防立法院召開臨時會前夕，出現突發狀況，因此維安升級。



立法院內外維安部署加強，警方表示，上午議場的門鎖、議場廁所窗戶遭到破壞，目前正透過監視錄影機清查可疑人士，因此，晚間起維安升級，立法院內警力部署升級至80人。



由於時代力量立法院黨團總召徐永明一早協商尚未開始前就出現在議場外，引發關注，也因此民進黨立法院黨團總召柯建銘在朝野協商中詢問徐永明，早上7點到議場、要占領議場是什麼意思？他看不懂？徐永明則回應，是要拿東西準備協商，「我吃牛肉麵也要向你報備嗎？」



民進黨立法院黨團書記長何欣純向中央社記者表示，聽說今天清晨時代力量立委黃國昌意圖進入議場，徐永明也在朝野協商前進入議場勘查四周地形，黨團接獲相關訊息，推測可能時代力量立委原本想占據議場，但都僅止於聽說。



何欣純說，朝野協商時，柯建銘提出質疑，徐永明回說，要去哪裡為什麼要跟柯建銘報備？民進黨團已警覺到不尋常的訊息，面對各種突發狀況與動作，都會做好因應的措施。



何欣純表示，明天上午談話會，下午院會將處理臨時會的議程與議案順序，不會處理攸關一例一修的勞基法部分條文修正草案，就是很單純處理臨時會議程。



民進黨人士表示，接獲相關訊息，可能有人想比照318學運模式占據議場，杯葛臨時會處理勞基法部分條文修正草案，因此，民進黨團內部晚間起高度關注網路與立法院內外動態的相關發展。



針對被質疑比照318學運占據議場，徐永明說，不要心裡有鬼，至於，是否破壞議場內窗戶或門鎖，他表示，毫無所悉。



林志嘉晚間受訪表示，因為議場內有門鎖或窗戶遭到破壞，警政署高度關注，認為今天是關鍵時刻，必須提高警覺，以防各種突發狀況，因此，晚間維安升級。1070104



