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駁陸M503說法 陸委會：悖離事實

發稿時間：2018/01/04 22:43

最新更新：2018/01/05 08:19

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zoom in 中國民航局4日宣布開通M503北上航線及W121、W122、W123共3條銜接航線。深紅色虛線為陸方公布的航線，黑色實線為海峽中線、藍色虛線為台灣飛金門、馬祖航線。（交通部民航局提供）中央社記者繆宗翰傳真　107年1月4日中國民航局4日宣布開通M503北上航線及W121、W122、W123共3條銜接航線。深紅色虛線為陸方公布的航線，黑色實線為海峽中線、藍色虛線為台灣飛金門、馬祖航線。（交通部民航局提供）中央社記者繆宗翰傳真　107年1月4日

（中央社記者繆宗翰台北4日電）針對M503北上航線開通，中國大陸國台辦發言人馬曉光今晚說「本無須與台灣溝通」。陸委會晚間回應，陸方說法完全悖離歷史事實、片面撕毀2015年對台灣的承諾，破壞互信。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今晚宣稱，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用該航線是完全是大陸民航空域管理工作，且得到國際民航組織的批准，「本無須與台方溝通。」

他還說，在啟用北上運行及相關銜接航線時，大陸空管部門仍向台灣進行通報。「台灣方面應正確看待，不要藉機做文章，干擾或破壞兩岸關係。」

對此，行政院大陸委員會晚間透過書面聲明表示，陸方的回應完全悖離M503北向南開通，是經過兩岸航空「小兩會」多次溝通的歷史事實，並片面撕毀2015年對台灣的承諾，不僅違反誠信，破壞互信，更應該承擔影響兩岸關係的全部責任。

陸委會指出，若中國大陸真的以飛航安全、民眾福祉及兩岸關係為念，就應該立即停止相關航路的飛航行動，回歸雙方2015年3月達成之共識，儘速協調雙方民航單位進行溝通。不要再以避重就輕、不符事實的說法，混淆視聽，迴避責任。1070104

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