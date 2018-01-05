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總統接見薪傳獎得主 談厚植文化力

發稿時間：2018/01/05 15:28

最新更新：2018/01/05 15:28

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（中央社記者葉素萍台北5日電）總統蔡英文今天接見薪傳獎得獎人，她說，厚植文化力是政府堅持的方向；她希望在多元社會中，台灣能有新的文化出現，並在傳統與新的藝術之間，發展出更多元的文化資產。

蔡總統今天接見「第24屆全球中華文化藝術薪傳獎」得獎人，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞提到，讓傳統技藝在新的世代能夠傳承，是這一代人的共同使命，也是文化根基茁壯的力量。長期以來，各得獎人推動文化扎根及傳承不遺餘力，為台灣留下寶貴的資產，值得肯定與感謝。

總統表示，每一位得獎人在不同的藝術文化領域，為台灣留下寶貴的文化資產。台灣擁有豐富多元的文化底蘊，「厚植文化力，是我們堅持的方向」。

蔡總統說，政府自民國105年就任後，就特別注重文化發展，過去一年多以來，文化部的預算是有史以來最多的。此外，行政院長賴清德也相當重視文化，並將「文化台灣」列為施政目標的第一項。

蔡總統指出，不論是行政院的施政規劃，或是文化部的資源挹注，都是希望透過政府整體的努力，讓台灣的文化更多元，並用更強而有力的力道，讓下一個世代感受到傳統藝術是值得一代一代傳承下去的。也希望在多元社會中，台灣能有新的文化出現，並在傳統與新的藝術之間，發展出下一世代更為多元的文化資產。

這屆薪傳獎得獎人包括，中華武藝獎王明中、中華書藝獎楊靜江、中華畫藝獎張淑德、民族舞蹈獎歐陽慧珍、民俗工藝獎廖慶章、民俗音樂獎田文光、傳統戲劇獎殷冠群、地方戲劇獎張新國、綜合技藝獎裴恒宗、原住民族獎田貴實、客家文化獎袁明瑛等人。

訪賓一行由中華民國資深青商總會總會長吳德寶率領、文化部長鄭麗君及民進黨籍立法委員許智傑陪同，前來總統府晉見蔡總統，總統府副秘書長劉建忻也在座。1070105

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