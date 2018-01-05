蘇嘉全期許監委被提名人：不要有政治色彩

（中央社台北5日綜合報導）立法院長蘇嘉全今天接見監委被提名人表示，監委被提名人要中立、不要偏頗、不要有政治色彩或是有政治議題的涉入，否則會有失監察院的中立性。



總統蔡英文提名王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、劉文雄（已歿）、蔡崇義11人為監察院第五屆監察委員，因被提名人劉文雄病故，蔡總統提名楊芳玲為第五屆監察委員。



立法院臨時會院會下午決定監察委員人事同意權案，確定由全院委員會在11日召開公聽會，12日與15日召開審查會；16日於院會中舉行同意權案投票。



總統府秘書長吳釗燮下午帶著11名監委被提名人到立法院，拜會蘇嘉全與民進黨立法院黨團。



蘇嘉全會後告訴中央社記者，會中他期許監委被提名人要中立、不要偏頗、不要有政治色彩，來處理幫助真的受到冤屈的人民、伸張正義、發揮監察院的功能，對於貪贓枉法的官員也不能手軟，就是不能有政治色彩或是有政治議題的涉入，否則會有失監察院的中立性。



隨後一行人前往正在開會的民進黨立法院黨團大會中拜會，會中響起熱烈的掌聲。



會後吳釗燮受訪表示，今天是奉蔡總統指示陪同監委被提名人，到立法院拜會蘇嘉全與各黨團，主要是介紹被提名人，希望立法院投票時，能夠支持被提名人。



他說，監察院是現行中華民國憲法最高的監察機關，負責憲政上重要的任務，目前監察院還缺11名監委，因此提名補足，希望能夠讓監察院運作多元化、更成熟。



吳釗燮說，民進黨立委與多名被提名人認識很久，被提名人在社會、人權保障上也有卓越表現，很受到民進黨立委的歡迎，同意權應該是沒有問題。



與會的民進黨立委會後私下表示，楊芳婉、趙永清、田秋堇等人，都是民進黨立委的老同事、前輩，會中討論相當融洽，很多立委也給予鼓勵與支持。



國民黨立法院黨團方面則拒見監委被提名人。時代力量立法院黨團則因立委都反鎖在議場內，也無法接見監委被提名人。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，不反對監委被提名人，但監委同意權不急於一時，應在下個會期理性審查，現在執政黨卻要求在野黨在下午5時前交出推薦參加監委被提名人審查公聽會的學者名單，這樣操作不是很適當。他說，臨時會還是好好把總預算案審完。1070105