賴揆訪嘉 張花冠：嘉義縣是長照的偏鄉

行政院長賴清德（前左）5日下午出席「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，與嘉義縣長張花冠（前右）有說有笑步入會場。中央社記者江俊亮攝 107年1月5日

（中央社記者江俊亮嘉義縣5日電）行政院長賴清德今天下午拜訪嘉義縣，縣長張花冠大吐苦水，說嘉義縣是「長照的偏鄉」，並建議中央應思考以人工智慧、大數據、雲端儲藏來治理國家。



賴清德今天下午率領內閣成員出席「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，他致詞表示，此行除了希望實際解決嘉義縣下一個階段發展的問題外，另一個重要的目的是要落實總統蔡英文的「前瞻基礎建設」政見。



他說，「前瞻基礎建設」是蔡總統推動經濟發展三大方向之一，其中「長照2.0」是為因應台灣社會高齡化問題而設，去年台灣65歲以上長輩人口數已經等於14歲以下人口數，我們的人口會愈來愈老化、高齡。另外，去年的出生人數，也低於20萬人，在此狀況下，長照2.0的落實非常重要。



賴清德打趣說，行政院同仁要有心理準備，因為張花冠說她自己「為了嘉義、不怕得罪人」，恐怕會提出很嚴厲的要求；不過行政院的態度是只要提出來的意見具體可行，行政院一定會答應幫忙，也請張花冠放心。



張花冠表示，嘉義縣是「長照的偏鄉」，因中央諸多制度性的設計，導致長照政策的推動更為困頓，她舉例說，嘉義縣是第三級縣市，但長照2.0的「交通接送給付」居然被列為第二級，與新北市、桃園市、台中市平起平坐，「升格的願望，莫名的實現」。



她說「長照有ABC」，但她認為這個ABC應該是Digital ABC，也就是人工智慧（Artificial Intelligence）、大數據（Big Data）及雲端儲藏（Cloud），她也建議中央應思考如何透過ABC來治理國家。



張花冠指出，她希望「轉型正義」不應侷限於白色恐怖、黨產等議題，而應能深化到城鄉發展，以及行政區重劃等。她說，建議將北緯23.5度北回歸線通過的縣市，合併為「23.5度市」，諧音為「愛上我巿」。



對此，行政院發言人徐國勇會後受訪表示，行政區重劃已經啟動，但牽涉的部會與細節很多，需要多一點時間來處理，張花冠所提的是一個意見，行政院會收集各方意見做為參考。1070105



