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議場門鎖再遭破壞 蘇嘉全遺憾盼理性問政

發稿時間：2018/01/05 18:56

最新更新：2018/01/05 19:09

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時代力量5名立委因反對勞基法修法，5日在立法院臨時會議結束後，擊碎議場內各門鎖，以鐵鍊鎖住，將自己反鎖在議場內並掛上抗議標語。中央社記者施宗暉攝　107年1月5日時代力量5名立委因反對勞基法修法，5日在立法院臨時會議結束後，擊碎議場內各門鎖，以鐵鍊鎖住，將自己反鎖在議場內並掛上抗議標語。中央社記者施宗暉攝　107年1月5日

（中央社記者溫貴香、蘇龍麒台北5日電）立法院長蘇嘉全今天表示，有立委於院會散會後使用鎖具反鎖議場大門等行為，表示相當遺憾。他呼籲各黨團理性問政，讓所有立委都能有合法審查議案的空間。

立法院第4會期臨時會第一次院會在蘇嘉全宣布散會後，民進黨立法院黨團舉行黨團會議期間，時代力量5名立委包括黃國昌、徐永明、洪慈庸、林昶佐和高潞•以用•巴魕剌，為反對臨時會審查勞動基準法（簡稱勞基法）部分條文修正草案，進入議場，擊碎議場內各個門的強化玻璃，以鐵鍊鍊住，將門封死。

另外，立法院議場正門口，國民黨立委林德福、馬文君、黃昭順等人就立刻在議場外排班，要搶得勞基法部分條文修正草案的遞案權，國民黨立委已經準備數百案的修正動議。

蘇嘉全晚間發布新聞稿指出，立法院各黨團都應保持理性問政的態度，在審查法案的正當程序中進行充分討論，尊重國會殿堂的神聖性，讓所有立委都能夠有充分表達意見與合法審查議案的空間。

立法院秘書長林志嘉也說，時代力量立委將議場門鎖破壞用鐵鍊鎖住，非理性的行為與動作應自制，立法院長蘇嘉全指示要冷靜、妥善處理，維持議場所有功能正常運作。

面對突如其來的占據議場行動，林志嘉晚間巡查議場週遭門鎖與各種器材受損情況後，向中央社記者表示，希望在野黨能夠理性，一些非理性的行為與動作要自制，這是國會殿堂，請立委們要互相尊重，「如果太過非理性的話，絕對非民主之福」。1070105

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